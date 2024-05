Eduardo Fernández en Carabobo: “Mejor que Edmundo no hay”

El pasado fin de semana en el sector El Samán, municipio Guacara del estado Carabobo, la organización política Unión y Progreso realizó un acto de respaldo a la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia.

Por Corresponsalía lapatilla.com

En el encuentro denominado “En defensa del voto”, de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio, Eduardo Fernández, presidente del Ifedec, catalogó como positivo que González Urrutia no sea un candidato ampliamente conocido, debido a que existe rechazo en algunos líderes de oposición por estar “rayados”.

Afirmó que la voluntad de cambio de los venezolanos es “muy grande” y todos los ciudadanos están a la espera de lo que sucederá en los próximos comicios.

“El domingo 28 de julio es la cita, tenemos que ganar y ganar bien. A mí me gusta mucho ese eslogan que dice: ‘Todo el mundo con Edmundo’, ahora todo el mundo es todo el mundo, yo no quiero que nadie se sienta excluido, por eso me he permitido invitar al presidente Maduro a que vote por Edmundo, le conviene a él, después de tantos años y desastres, una transición pacífica con Edmundo la va a tener”, manifestó Fernández, según lo indicado en una comunicación de prensa.

Destacó la importancia de mantenerse unidos a pesar de las diferencias, para así superar las dificultades y poder alcanzar el triunfo en las elecciones presidenciales.

“Acaban de recordar que mi nombre estuvo en la mesa para la candidatura presidencial, algunos dicen que ‘lástima que no te escogieron a ti’. Yo creo que fue acción de la Providencia Divina que apareció de repente Edmundo González Urrutia, mejor que él no hay. Me volví a salvar de la responsabilidad de ser presidente”, expresó.

El evento contó con la dirección de Rafael Blanco, responsable regional de Unión y Progreso. Además, participaron representantes de la Plataforma Unitaria en Carabobo.