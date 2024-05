Ben Affleck y Jennifer Lopez estarían al borde del divorcio

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Según una fuente exclusiva consultada por el medio In Touch, Ben Affleck ha llegado a un punto límite con Jennifer Lopez y se ha mudado de la casa que compartían. “Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por una vez, [Ben] no tiene la culpa”, afirmó el informante.

Los seguidores de la pareja han notado que Ben y Jennifer han pasado cada vez más tiempo separados en las últimas semanas. El actor no asistió a la Met Gala junto a su esposa el pasado 6 de mayo, a pesar de la importante posición que ella ocupaba como copresidenta del evento. La excusa oficial de Ben para no asistir fue que estaba ocupado filmando “The Accountant 2?, pero la fuente de In Touch sostiene que es el fin de su relación la principal causa de su ausencia en el evento.

“Ahora está centrado en su trabajo y en sus hijos”, añadió el confidente. “Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de ensueño por la que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar”, asegura la fuente.

Un problema constante en la relación de la pareja fue la manera diferente en que manejaban la atención mediática. Jennifer abrazaba la atención de los medios, mientras que Ben prefería evitarla. En el documental de J.Lo, “The Greatest Love Story Never Told”, la estrella admitió: “Al volver a estar juntos, le dije: ‘Mira, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales’. Luego me di cuenta de que no es justo pedirlo. Es como casarte con un capitán de barco y decir: ‘Bueno, no quiero agua’. Estamos tratando de aprender a comprometernos.”

Jennifer añadió: “No creo que [Ben] se sienta muy cómodo con que haga esto, [pero] no quiere detenerme”. Paralelamente, otra fuente compartió que Ben “nunca trataría de frenar los sueños de [Jennifer]”. No obstante, también aseguró que la “Reina del Bronx” ha sido muy controladora a lo largo de su relación.

Desafortunadamente, comprometerse resultó ser más difícil de lo que la pareja pensaba. “Esperaron casi dos décadas para volver a estar juntos, pero al final, simplemente no pudieron hacerlo funcionar”, explicó el informante. “Ambos dijeron que habían madurado y aprendido de sus errores, pero algunos de los problemas mayores que los separaron la primera vez siguieron siendo los mismos”.

