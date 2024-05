Ex reina de belleza en Nueva York fue estafada por adolescentes vía Zelle en pocos segundos

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Briana Siaca, quien fue coronada Miss Nueva York 2021, está denunciando que dos adolescentes la engañaron para que les enviara $2,000 dólares con la aplicación de pago digital Zelle al dejarlos usar su teléfono celular en un parque de Manhattan.

Por El Diario NY

Al parecer los adolescentes dijeron falsamente que estaban solicitando donaciones para su equipo de baloncesto. Ahora Siaca está corriendo la voz en las redes sociales e instando a la gente a mantener la guardia alta, resumió ABC News.

La ex reina de belleza de 30 años publicó en las redes sociales que un grupo de adolescentes se le acercó el sábado en Madison Square Park y le pidieron una donación para su equipo de baloncesto.

“Dije que sí, sí, puedo darte cinco dólares, ¿cuál es tu Zelle?”, dijo Siaca. “Abrí mi Zelle y le pregunté cuál era su cuenta. Él dijo: ‘Oh, no, no se preocupe señora. Se la abriré, señora, no hay problema’. Miré mi cuenta de Zelle y /en realidad) envié dos mil dólares. Estaba poniendo mi corazón adelante. Ni siquiera estaba pensando. Simplemente les creí”, dijo.

“Cuando publiqué el video, cientos de personas se acercaron y dijeron que habían sido víctimas de esto”, añadió. La policía también habló en las redes sociales sobre la estafa y advirtió a los neoyorquinos que nunca entreguen su teléfono a otra persona.

?? EX-MISS NEW YORK SCAMMED OUT OF $2K BY TEENS USING ZELLE

Briana Siaca, former beauty queen and now a real estate agent, shared her ordeal after being approached by two teens claiming to "fundraise for their basketball team."

Source: Daily Mail pic.twitter.com/e9rW2zXpr8

— Global Guru (@Uptoguru786) May 20, 2024