Qué fue de la vida de los actores de “High School Musical”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Cómo fue la trayectoria del elenco de la famosa película musical juvenil estrenada en 2006

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

High School Musical es una franquicia de películas musicales producida por Disney Channel que se convirtió en un fenómeno cultural tras su estreno en 2006. La serie se centra en los estudiantes de la ficticia East High School en Albuquerque, Nuevo México, y narra las experiencias y desafíos de un grupo de adolescentes mientras intentan equilibrar sus vidas académicas, sociales y artísticas. Con tres películas que son High School Musical (2006), High School Musical 2 (2007) y High School Musical 3: Senior Year (2008), la saga llevó a su elenco principal al estrellato internacional y dejó una marca imborrable en una generación de jóvenes espectadores.

Por Infobae

La primera película sigue a Troy Bolton (Zac Efron), el popular capitán del equipo de basquet, y Gabriella Montez (Vanessa Hudgens), una nueva y brillante estudiante, quienes se conocen y descubren su amor compartido por el canto.

A pesar de las expectativas y presiones de sus respectivos grupos de amigos y familiares, Troy y Gabriella audicionan juntos para el musical de la escuela. Ellos desafían los estereotipos y y aprenden importantes lecciones sobre la identidad y la autenticidad. La franquicia se distingue por sus pegajosas canciones, coreografías enérgicas y mensajes positivos, consolidando su lugar en la cultura pop.

Dónde se encuentran hoy los actores principales de High School Musical:

Zac Efron (Troy Bolton)

Las tres películas de High School Musical llevaron a Zac Efron hacia el estrellato en Hollywood de manera definitiva. Tras finalizar su participación en la exitosa franquicia de Disney, Efron asumió diversos roles que demostraron su versatilidad como actor. En la película“17 Otra vez”(2009), interpretó a un hombre que vuelve a tener 17 años, co-protagonizando junto a Matthew Perry. En 2010, protagonizó el film “Más Allá del Cielo”, un drama que le permitió mostrar sus habilidades en un tono más serio.





Vanessa Hudgens (Gabriella Montez)

Vanessa Hudgens continuó su carrera cinematográfica después de High School Musical con una serie de roles en diversas películas. Apareció en “High School Rock” (2009), que exploraba el universo musical juvenil de una manera distinta. En 2011, protagonizó “Beastly”, una adaptación moderna del cuento de La Bella y la Bestia, y Sucker Punch, una película de acción dirigida por Zack Snyder. Su carrera se diversificó aún más con “Spring Breakers” (2013), una película controversial dirigida por Harmony Korine que la mostró en un papel más atrevido.

Ashley Tisdale (Sharpay Evans)

Ashley Tisdale no se limitó a sus actuaciones en High School Musical. Tras el final de la serie, continuó su trayectoria artística en la música pop. Lanzó su álbum debut, Headstrong, que recibió buenos comentarios y fue seguido por Guilty Pleasure en 2009. En 2019, publicó Symptoms, un disco que exploró temas de salud mental y ofreció una visión más íntima de su vida personal.

Lucas Grabeel (Ryan Evans)

Lucas Grabeel continuó su carrera en televisión tras High School Musical. Interpretó a Toby Kennish en la serie de drama “Cambiadas al Nacer”, un papel que mantuvo durante cinco temporadas. Grabeel destacó por su versatilidad y participación en series animadas, prestando su voz a personajes en “Padre de familia”, “Elena de Avalor”, “La Sheriff Callie”, “Spirit: Cabalgando libre” y “Pinky Malinky”.

Corbin Bleu (Chad Danforth)

Después de High School Musical, Corbin Bleu diversificó su carrera participando en varias series de televisión. Protagonizó la breve serie dramática The Beautiful Life: TBL y tuvo roles recurrentes en “One Life to Live”, La esposa ejemplar”, “Sangre azul”, “Castle”, entre otras. En 2013, mostró su capacidad de baile en “Dancing With the Stars”, y obtuvo el segundo lugar junto a su compañera Karina Smirnoff.

Monique Coleman (Taylor McKessie)

Monique Coleman ha tenido una carrera activa tanto en televisión como en el cine. Protagonizó la comedia “Here We Go Again” y la película “We Are Family”.

En 2018, su programa de entrevistas Gimme Mo pasó a televisión en Discovery Life. En diciembre de 2021, reformó equipo con Corbin Bleu en A Christmas Dance Reunion, además de aparecer en la última temporada de High School Musical: El Musical: La serie.





Bart Johnson (Entrenador Jack Bolton)

Bart Johnson, quien interpretó al entrenador Jack Bolton, tuvo diversos participaciones en televisión y cine tras High School Musical.

Apareció en series como The Client List, NCIS: Los Angeles y Gortimer Gibbon’s Life on Normal Street. También participó en la adaptación cinematográfica de Mujercitas en 2018. Johnson también fue propietario y operador del Johnson Mill Bed & Breakfast cerca de Park City, Utah.

Leer más en Infobae