EN VIDEO: Murciélago mordió a una cantante de rock en pleno show durante gira con AC/DC

Las mordeduras de murciélagos pueden llegar a ser mortales en casos extremos y esta preocupación la vivió la cantante y compositora, Taylor Momsen, actriz que le dio vida a Cindy Lou en la película “El Grinch”, pues durante un concierto fue atacada por uno de estos animales.

Por: Excelsior

Cabe recordar que la ahora cantante de 30 años superó su papel como la tierna Cindy Lou y se adentró en el hard rock con su banda The Pretty Reckless, con la que ha tenido la oportunidad de compartir su talento frente al micrófono desde 2009.

Así fue el momento exacto en que un murciélago mordió a Taylor Momsen

Los hechos ocurrieron en un concierto en Sevilla, España cuando Taylor estaba cantando “Witches Burn” en el Estadio de La Cartuja, cuando repentinamente, un murciélago la atacó.

ROCK AND ROLL MOMENT…in Sevilla Wednesday during “Witches Burn” a BAT ? clung to my leg…in the moment I was performing and had no idea until the crowd kept screaming and pointing…yes he bit me…so rabies shots for the next two weeks ?thanks the staff at the hospital who… pic.twitter.com/h53nw4mP8b

— Taylor Momsen (@taylormomsen) May 31, 2024