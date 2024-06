Cristiano Ronaldo definió su futuro: Revelan con cuál equipo se uniformará la próxima temporada

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un día después de la dolorosa derrota sufrida en la final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita a manos del Al Hilal, en el Al Nassr respiraron profundo después de confirmar que Cristiano Ronaldo seguirá con el equipo de cara a la próxima temporada.

Por: La Opinión

La estrella portuguesa quien el viernes se hizo viral por su inesperada reacción al romper en llanto en el terreno de juego luego de caer en los penales (5-4) cerrando una temporada sin títulos, cumplirá con su tercera campaña con el equipo árabe cumpliendo de esta manera con su contrato.

Así lo confirmó el especialista en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, quien señaló que el CEO del Al Nassr, Guido Fienga, aseguró que Cristiano Ronaldo seguirá con el equipo para la siguiente campaña en la que buscará lograr su primer título de la Pro League saudí.

???? Al Nassr CEO Guido Fienga confirms that Cristiano Ronaldo will stay at the club also next season.

No doubts, no change of plan for the Portuguese star. pic.twitter.com/fxbHTs0pzX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2024