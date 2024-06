Los episodios más violentos de Sean “Diddy” Combs y sus turbias relaciones

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Abuso sexual, infidelidades, tiroteos y más. El rapero ha ido acumulando una escandalosa cantidad de denuncias y acusaciones a lo largo de los años

A estas alturas, Sean Combs, mejor conocido como “Diddy”, no necesita presentación. En los últimos meses se ha convertido en uno de los raperos más polémicos de la industria del hip-hop y no necesariamente por su música. Durante su ascenso a la fama, el músico ha enfrentado múltiples acusaciones de violencia y acoso que han ido saliendo a la luz con el pasar del tiempo.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Por Infobae

Múltiples acusaciones de agresión sexual, abuso físico, acoso de ex parejas, discusiones en lugares públicos y cargos por portación de armas, son solo algunos de los episodios más oscuros en la vida del compositor. Una vida que, según allegados al controversial productor musical, ha estado marcada por problemas de abandono, la muerte de su padre a una temprana edad y la de otros seres queridos como The Notorious B.I.G.

Los primeros años marcados por violencia y negligencia

Nacido en Harlem, Nueva York, Combs inició su carrera en la música trabajando como becario para Uptown Records mientras asistía a la Universidad de Howard. Los estudiantes lo conocían por organizar fiestas escandalosas y por su carácter volátil. Según una investigación de Rolling Stone, una compañera de clase recordó un incidente en el que Combs “se volvió loco” al no poder ver a su novia, para luego ser testigo de cómo el rapero la golpeaba por esto.

El éxito de Combs en Uptown Records, donde ayudó a formar el sonido del hip-hop soul con artistas como Mary J. Blige y Jodeci, cimentó su ascenso. “Combs fue el primer ejecutivo en reconocer cuán poderosas serían las innovaciones del hip-hop,” dijo Dan Charnas, autor del libro The Big Payback: The History of the Business of Hip-Hop.

No obstante, una tragedia en 1991 empañó su carrera inicial. Combs y Heavy D organizaron un evento de caridad en la City College de Nueva York, donde murieron nueve personas en una estampida. A raíz de este incidente, un informe oficial citó a Combs por contratar seguridad inadecuada e inexperta.

En 1993, Combs fue despedido de Uptown Records. A pesar de su salida, no tardó mucho en recuperarse con un contrato multimillonario de Arista Records para lanzar su propia compañía, Bad Boy Entertainment. En poco tiempo, Bad Boy se convirtió en un éxito rotundo con artistas como The Notorious B.I.G., Craig Mack, y Faith Evans.

Sin embargo, el ascenso de Combs estuvo acompañado de comportamientos abusivos. Con el pasar de los años, ex empleados y conocidos han relatado numerosos incidentes de violencia, tanto verbal como física. En 1994, dos trabajadores de Bad Boy, Kirk Burrowes y Felicia Newsome, dijeron haber tenido que separar a Combs de una mujer a la que estaba atacando en las oficinas del sello. Pero aquello solo sería el comienzo de un largo y oscuro historial.

Tras la muerte de The Notorious B.I.G. en 1997, el éxito de Combs continuó. Al lanzar su primer álbum, “No Way Out”, ganó popularidad masiva, y Bad Boy se convirtió en un emblema de la cultura del hip-hop, pero a Combs le costó tener que lidiar con una multitud de controversias y demandas constantemente.

En 1999, Combs atacó al ejecutivo de Interscope Records, Steve Stoute, tras la proyección de un video musical sin su consentimiento. Combs resolvió el caso fuera de los tribunales con un acuerdo reportado de USD 500.000. Posteriormente, en diciembre del mismo año, fue arrestado después de un tiroteo en un club nocturno en Nueva York, donde estaba acompañado de Jennifer Lopez.

Combs fue absuelto de todos los cargos en marzo de 2001, lo que lo catapultó aún más a la esfera pública. Con su segunda absolución, su poder y fama reinaban sobre la industria, pero su conducta detrás de las cámaras ya había estado bajo juicio desde 1993, cuando sus relaciones amorosas empezaron a estar bajo el reflector por las razones erróneas.

Las tormentosas relaciones de Combs

Misa Hylton-Brim

“Diddy” tuvo su primera relación pública importante con Misa Hylton-Brim, una diseñadora de moda muy respetada en la industria del entretenimiento, a quien conoció en la escuela secundaria y con quien llegó a tener un hijo en 1993 llamado Justin Combs. “Justin ha sido mi mayor inspiración y la razón por la que siempre me esfuerzo por ser lo mejor que puedo ser”, dijo el rapero en su momento.

A pesar de su separación, “Diddy” y Misa mantuvieron una relación cordial por el bien de su hijo. “Siempre seremos familia y nos apoyaremos mutuamente,” mencionó Hylton-Brim en una entrevista. Aunque no se conocen denuncias de abuso en esta relación, es evidente que las tumultuosas relaciones futuras de “Diddy” contrastan fuertemente con su tiempo con Misa.

Kim Porter

En 1994, “Diddy” comenzó su relación con la modelo Kim Porter. Juntos tuvieron tres hijos: Christian Combs y las gemelas D’Lila Star y Jessie James. A lo largo de su relación, que fue intermitente y duró oficialmente hasta 2007, la pareja experimentó numerosos altibajos, incluyendo infidelidades y separaciones. “Nuestro amor siempre será real y duradero,” expresó el rapero en una ocasión, reflejando el complejo vínculo que compartían.

A medida que avanzaba su relación, surgieron incidentes que pusieron a Kim en una situación crítica. En el año 2000, se rumoreaba que Combs había agredido físicamente a Shakir Stewart, un ejecutivo musical que estaba cortejando a Porter. La madre de Stewart recordó: “Dejó a Stewart sangrando en el suelo de un hotel en Italia”; este evento marcó un punto álgido en su tumultuosa relación.

Finalmente, la relación llegó a su fin en 2007, cuando Porter descubrió que “Diddy” había tenido en secreto una hija llamada Chance, con Sarah Chapman, mientras ella estaba embarazada de sus gemelas. Sin embargo, después de su separación, Sean continuó siendo una figura importante en la vida de la familia, adoptando y criando como propio al primer hijo de Porter, Quincy Brown, de una relación anterior.

Tras su ruptura, Porter habló públicamente sobre el control que “Diddy” ejercía sobre ella. Afirmó que él seguía llamándola “50, 60 veces al día”, incluso cuando estaba saliendo con Jennifer Lopez. “Fue como si mi vida no fuera mía… Él era muy, muy intrusivo”, mencionó Porter en una entrevista con Essence. A pesar de estas declaraciones, no existen denuncias formales de abuso por su parte contra “Diddy”. En 2018, Porter falleció trágicamente de neumonía lobar, y “Diddy” habló públicamente sobre el profundo impacto que su muerte tuvo en su vida.

Jennifer Lopez

La relación de “Diddy” con Jennifer Lopez comenzó en 1999 y rápidamente se convirtió en una de las más publicitadas de Hollywood. La ex pareja atrajo la atención masiva de los medios y participó en eventos de alto perfil juntos. “Ella fue una de las relaciones más significativas de mi vida”, dijo “Diddy” en una entrevista. El romance, sin embargo, fue tumultuoso y terminó en 2001 tras el infame incidente del tiroteo en Club New York.

El tiroteo en el que se vieron involucrados Combs y Lopez en diciembre de 1999 resultó en cargos criminales para “Diddy” por posesión de armas y soborno. Jennifer decidió poner fin a la relación poco después y, aunque no hay denuncias públicas de abuso por parte de Lopez contra “Diddy”, es claro que el incidente y la atención mediática tuvieron un impacto significativo en su relación.

A pesar de la ruptura, “Diddy” ha hablado positivamente de Lopez en años posteriores, destacando su talento y ética de trabajo. “Jennifer es una de las personas más talentosas y trabajadoras que he conocido,” comentó “Diddy”. La relación con Jennifer López fue un hito clave en la vida del rapero, marcando su ascenso en la elite de la cultura pop al tiempo que mostraba sus primeras señales de personalidades conflictivas y problemáticas.

La relación entre ellos finalizó en 2001 después de dos años juntos. A pesar de los rumores de infidelidad por parte de Combs, ambos mantuvieron una relación amistosa tras la separación: se reencontraron en una fiesta en 2018 y, en 2021, Diddy publicó una foto de ambos juntos.

Cassie Ventura

“Diddy” y Cassie Ventura comenzaron su romance en 2007, una relación que se caracterizó por el control extremo y presuntos abusos. “Él estaba profundamente involucrado en cada aspecto de mi vida”, mencionó Cassie en su demanda de 2023. Afirmó que durante su tiempo juntos, fue obligada a participar en encuentros sexuales perturbadores que él filmaba, conocidos como “freak-offs.”

Las acusaciones de Cassie también incluyen incidentes de violencia física. En una demanda presentada en noviembre de 2023, alega que Combs la violó en su apartamento en 2018. Según la demanda, “Diddy” “irrumpió en su apartamento y la violó, a pesar de sus negativas y esfuerzos para empujarlo”. Esta demanda y otros detalles más oscuros de su relación revelaron el verdadero alcance de la conducta abusiva de “Diddy”.

La relación terminó en 2018, aunque Cassie afirmó que fue constantemente vigilada y acosada por “Diddy” hasta que logró separarse por completo. Después de años de silencio, decidió hablar para dar a conocer la magnitud del abuso que sufrió. “Esto no se trata solo de mi historia, sino de todas las mujeres que enfrentan violencia y abuso en sus relaciones,” expresó Cassie al presentar su demanda.

Este 2024, CNN publicó un video que nuevamente colocó a Combs en el ojo de la tormenta. En este, se apreciaba como él la perseguía, golpeaba y pateaba en el pasillo de un hotel donde estaban hospedados. El rapero pidió disculpas, cuando anteriormente había asegurado que todas estas denuncias eran sólo una estrategia para quedarse con su dinero.

Además de sus relaciones principales, “Diddy” ha tenido una serie de romances y asociaciones breves que no han pasado desapercibidas. Entre estas, Gina Huynh, quien afirmó en 2019 que “Diddy” la maltrató físicamente durante su relación de cinco años. “Me pateó en el estómago causándome que se me cortara la respiración y me pegó en la parte trasera de la cabeza”, relató Huynh.

Otro romance breve incluye a Cameron Diaz, con quien “Diddy” fue vinculado en múltiples ocasiones durante 2012, pero nunca se confirmó oficialmente. El rapero también salió brevemente con Lori Harvey en 2019, lo que atrajo mucha atención debido a la notable diferencia de edad entre ellos (22 y 49 en ese entonces).

Leer más en Infobae