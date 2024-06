Imágenes sensibles: adolescente autista se lesionó fatalmente en una prisión de Ohio tras ser objeto de burlas

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un video estremecedor ha sacudido la conciencia pública en Estados Unidos, mostrando a Isaiah Trammell, un adolescente autista de 19 años, siendo objeto de burlas, amenazas y desnudos. Trammell, quien sufrió un episodio de salud mental en marzo de 2023, fue arrestado en ese entonces. En el video, se le ve clamando por su medicación, mientras los agentes ignoran sus desesperadas súplicas.

Por Minuto 30

El joven, evidentemente aterrorizado, se golpea la cabeza contra la puerta de la celda, rogando por ser liberado. Trasladado de urgencia al hospital, falleció tres días después. Vecinos preocupados habían contactado a la policía luego de escuchar los golpes constantes contra la pared de su vivienda. Trammell, al hablar con los oficiales, expresó su intento de “liberarse de la locura que tenía en la cabeza”.

Ante este escenario desgarrador, la Coalición de la Cárcel del Condado de Montgomery ha alzado la voz, solicitando una investigación exhaustiva al Departamento de Rehabilitación y Correcciones de Ohio sobre la muerte de Trammell.

Este suceso ha desencadenado un debate nacional sobre el trato hacia las personas con discapacidades mentales en el sistema correccional. Las autoridades enfrentan ahora una presión sin precedentes para esclarecer los eventos que llevaron a esta tragedia y tomar medidas para prevenir futuros incidentes similares.

