MMA salvaje: peleador golpeó brutalmente a dos luchadoras en un solo round (VIDEO)

Lo sucedido en Rumania en un evento de Artes Marciales Mixtas resuena alrededor del planeta. Un hombre identificado como El pervertido de Targu Ocna (Ciudad rumana) se enfrentó las luchadoras Bettyshor y Roxana Tutu en el marco de una velada organizada por la empresa de ese país llamada RXF (Real Xtreme Fighting).

Por: Infobae

El enfrentamiento que se desató dentro del octágono de la Sala Polivalenta de Bucarest sigue en debate. En el marco de la RXF46 MMA, este hombre visiblemente de mayor peso que las dos mujeres las castigó a lo largo de los cinco minutos que duró ese round. La empresa a cargo de la organización decidió difundir la pelea completa en las últimas horas en sus redes sociales, al mismo tiempo que el medio local Gazeta Sporturilor aseguró que las dos luchadoras cobraron cinco mil euros cada una por enfrentarse al Perversul.

“De hecho, la participación fue acordada por todas las partes mediante un contrato. Fuentes del sector revelan que por los 5 minutos en el cuadrilátero con el ‘Pervertido de Targu Ocna’, ¡cada una de las dos mujeres cobró más de 5.000 euros!”, detalló en ese periódico el periodista David Marinescu. Incluso señaló que una de las dos, Roxana Tutu, “nunca había luchado en el ring hasta el combate del miércoles por la noche” y que es reconocida por su participación en el programa Casa Iubirii, un reality local.

Bettyshor, llamada en realidad Beatrice Ungureanu, es identificada en los medios una luchadora profesional de MMA –hace un año protagonizó una pelea femenina que organizó la RXF– aunque en sus redes sociales muestra su costado involucrado en el modelaje.

