Real Madrid, un territorio a conquistar para Mbappé, la nueva estrella merengue

“Por fin Mbappé”: la llegada de la estrella francesa Kylian Mbappé a Real Madrid, “el club de sus sueños”, ha provocado un enorme entusiasmo en la prensa y los seguidores madridistas, quienes, no obstante, no olvidan el pasado y no le dan un cheque en blanco al capitán de los ‘Bleus’.

La oficialización del traspaso del verano a través de un escueto comunicado el lunes por la tarde fue acogido como un “bombazo”, pese a que los madridistas llevaban esperando ese momento siete años, acompañado de una cierta euforia y de muchas expectativas con el jugador.

“Por fin Mbappé” tituló el diario deportivo AS, que se felicita ya por sumar “un Galáctico más a la colección” de Real Madrid, club por el que han pasado estrellas como Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham, Benzema o Cristiano Ronaldo.

“Lo que soñaste”, destaca su competidor Marca, con un fotomontaje del futbolista vestido con la camiseta de Real Madrid, retomando las palabras de Mbappé en sus redes sociales cuando su fichaje se hizo oficial.

“Un sueño hecho realidad”, escribió el delantero de 25 años en sus redes sociales. “Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños (…) ¡Hala Madrid!”, añadió.

Pese a que no han trascendido las cifras de la operación y que incluso se desconocen detalles como qué día será la presentación o qué dorsal lucirá Mbappé en Real Madrid, el jugador ya está sacando partido a su fichaje y en las últimas horas ha publicado varios mensajes de empresas que le patrocinan felicitándole por ir al club blanco.

Para la Cadena Cope, una de las más escuchadas en España, “Kylian es la guinda del pastel” y recordó que el fichaje, que empezó a gestionarse “hace varios años”, es obra de la “extraordinaria gestión de Florentino Pérez”, presidente del club blanco.

El fin lógico del culebrón que comenzó en 2017, incluso antes de la llegada de Mbappé a París SG, cuando el joven Mbappé explotó en Mónaco, hace de Real Madrid “el principal candidato a dominar el mundo del fútbol en los próximos diez años”.

– “Deberá estar a la altura” –

A través de las redes sociales, sus futuros compañeros, como el brasileño Éder Militao, y otros miembros de la familia de Real Madrid, como los exjugadores Iker Casillas y Marcelo cuentan ya con Mbappé para conquistar la ‘Decimosexta’ Liga de Campeones, apenas tres días después de levantar el trofeo continental en Wembley.

Para ello, el nativo de Bondy –un suburbio al norte de París– deberá convencer con su talento a toda la hinchada madridista a su llegada a la ‘Casa Blanca’.

“Es un gran fichaje, un inmenso jugador. Pero aquí será uno más en la gran historia del Real”, declaró a AFP el presidente de la federación de peñas (grupos de aficionados) Luis Cáceres.

“El Real Madrid no tiene nunca ningún jugador por encima del club. Desde el minuto uno, deberá estar a la altura, jugar al fútbol y demostrar sus cualidades. Si no, el Bernabéu se lo hará pagar. Yo he visto como el estadio pitaba a Zidane, Cristiano…”, advierte.

“Con lo que pasó hace dos años, cuando decidió renovar con el PSG, Kylian debe saber que se le está esperando. ¿Cuándo se le perdonará? Cuando nos demuestre en el campo que ahora está en el equipo que ama”, añade Cáceres.

Delante de la tienda oficial del club, en la céntrica Gran Vía, un aficionado francés del equipo blanco de 52 años, Zein Mroueh, considera que Mbappé “llega en el buen momento”, pero que deberá ponerse al día “porque entra en una nueva etapa de su vida”.

“Mbappé aportará velocidad, mucha técnica. Es un jugador completo. No es indispensable para el Madrid, pero es un valor añadido” a un equipo que ya reina en Europa, dice Erika Franchi, una hincha italiana de 28 años.

Contrariamente a una parte de la prensa y de los socios blancos, que consideran que es Mbappé el que necesita hoy a Real Madrid y no al revés, Luis Cáceres asegura que “se necesitan el uno al otro”: uno para confirmarse como el mejor futbolista del momento, el otro para seguir agrandando su leyenda.

