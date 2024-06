“Sí soy venezolana”, Juliette Pardau contó que ocultó su nacionalidad para conseguir trabajo fácil en Colombia

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Juliette Pardau generó controversia al revelar que cuando llegó a Colombia usó sus habilidades histriónicas para que la gente no supiera de dónde era y así poder conseguir trabajo más fácil. “Me di cuenta de que a los extranjeros se les dificultaba más emplearse”.

Por Infobae

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

La actriz ocultó su origen venezolano y cambió su acento, pues pensaba que de esta forma podía tener mejores oportunidades de llegar a las pantallas, ya que varios conocidos le hicieron creer que si no ‘neutralizaba’ su forma de hablar no iba a lograr. “Sí soy venezolana, pero me adapté a mi entorno por mi profesión”, explicó.

Pese a lo que Juliette Pardau pensó que le jugaría en contra al momento de presentarse a las audiciones para ganarse un papel en alguna producción nacional, no tuvo mayor relevancia, pues con su talento, carisma y profesionalismo se supo ganar el cariño tanto de las productoras como del público colombiano.

Es así como actualmente, Juliette es una de las actrices más solicitadas para participar de grandes proyectos, pues la también cantante venezolana ha integrado los elencos de exitosas series y novelas como Pa’ Quererte, Tía Alison, La nieta elegida, Hasta que la plata nos separe, entre otras.

“Sí, soy venezolana, pero hice la tarea de adaptar mi acento al entorno en el que estoy desarrollándome profesionalmente. Me di cuenta de que a los extranjeros que se les nota mucho el acento, se les reducían las oportunidades de trabajo”, comenzó contando en el sofá del podcast I’ am By Camy Jiménez.

Para seguir leyendo ingrese AQUÍ