Negociador de EEUU revela los retos sobre la liberación de los seis de Citgo detenidos en Venezuela

Las negociaciones para lograr la liberación de civiles estadounidenses injustamente detenidos en distintas partes del mundo suelen ser complejas y pocas veces se hacen públicos los detalles sobre el proceso.

Mickey Bergman, director del Global Reach(anteriormente Richardson Center), organización dedicada a devolver a casa a estadounidenses injustamente detenidos en el extranjero, ofrece su testimonio sobre los retos y las implicancias de formar parte de una negociación y de actuar como un “diplomático periférico”.

Por VOA

El director del Global Reach , una organización sin fines de lucro dedicada a devolver a casa a estadounidenses detenidos por grupos terroristas, organizaciones criminales o gobiernos extranjeros.

Durante 17 años, ha gestionado esfuerzos de diplomacia privada en Corea del Norte, Myanmar, Cuba, Rusia y Venezuela entre otros países.

Bergman, nominado al Premio Nobel de la Paz en 2019 y 2023, recuerda en conversación con VOA que en Venezuela hubo “más de una docena” de estadounidenses detenidos, entre ellos los seis exejecutivos de Citgo, y que su liberación implicó un proceso de negociación. “Básicamente limpiamos la casa, todos los norteamericanos regresaron”, subrayó.

“No podemos construir disuasión sobre las espaldas de estadounidenses inocentes que están detenidos, porque entonces los convertiremos en rehenes de nuestras propias políticas”, dijo consultado sobre si existe alguna correlación entre la liberación de rehenes y el hecho de que se aliente a los captores optar por esta táctica en el futuro.

En 2022, el gobierno de Estados Unidos, a cambio de siete estadounidenses, entre ellos cinco exejecutivos de la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Citgo, que estuvieron detenidos en Venezuela desde 2017, liberó a los dos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro que estaban acusados y detenidos por delitos de narcotráfico.

Mickey Bergman, who spent 17 years negotiating for the release of wrongfully detained civilians in some of the toughest spots in the world, spoke with VOA about the challenges in getting the deal done. https://t.co/7BcOPZKZWY pic.twitter.com/IthvxoFzfu

— Voice of America (@VOANews) June 6, 2024