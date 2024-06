La reprochable actitud de Alicia Machado con “El Puma” tras reto de eliminación en Top Chef VIP 3 (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Desde hace días el público de ‘Top Chef VIP 3’, reality show de la cadena de televisión Telemundo, se ha mostrado molesto con la actitud que Alicia Machado tuvo con José Luis Rodríguez, mejor conocido como el Puma, quien fue eliminado de la competencia este 20 de junio.

Por El Diario NY

Hace unos días los venezolanos habían tenido algunos roces en el programa, lo que había generado desde entonces comentarios entre el público.

Ahora, la situación ha sido más álgida, debido a que la Miss Universo 1996 no tuvo un gesto hacia el intérprete de ‘Pavo Real’ cuando fue eliminado, pero antes sí intentó resolver las cosas.

Y esto es algo que no le causó pesar a Alicia Machado, debido a que dijo en el reality show: “Yo no estoy aquí para dejarle saber a la producción si yo soy buena gente o no, yo vengo aquí a hacer mi trabajo y a concursar, a ganarme ese premio y a llegar a la final”.

Alicia Machado causa controversia en ‘Top Chef VIP 3’

La polémica aumentó porque el Puma dijo que prefería salir él a su compatriota, ya que ella no lo tomaría de buena manera, según comentó: “Le di gracias a Dios que me eliminaron a mí porque no me imagino la situación de Alicia si hubiese perdido”.

De parte del público, las reacciones no han faltado y por eso en la cuenta en Instagram de Telemundo Realities hubo mensajes como: “El plato del Puma no cumplió el reto, pero debieron sacar o sancionar a Alicia por grosera”, “Tenía que haberse ido Alicia por soberbia”, “Ya que se largue la arrogante de Alicia, nadie la soporta”.

Pero también hubo quienes criticaron al cantante, pues consideran que no daba lo mejor de sí en las preparaciones: “Yo me siento muy feliz que se haya ido el Puma, hay muchos ahí que quieren competir y se lo toman en serio, mientras que a él le daba igual todo y hacía perder a otros…todos le dicen al Puma que es sabio, pero alguien sabio es un buen padre”.

