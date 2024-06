Respira Argentina: Messi no tiene lesión, pero podría descansar ante Perú

Posteado en: Deportes, Titulares

Respira Argentina. La exploración de la lesión muscular de Leo Messi en el muslo, producida durante el choque ante Chile, parece que no es nada más que una contractura, y ni siquiera, según publica el diario ‘Olé‘, se le van a hacer más pruebas en el día de hoy. No es necesario. Sólo reposo y tratamiento.

Argentina volverá a jugar el sábado ante Perú en la tercera jornada y luego se iría a unos cuartos el jueves o el viernes. Pero, eso sí, puede que Leo Messi tenga que descansar estos casi 10 días. No vale la pena arriesgar cuando el equipo está ya metido en cuartos.

Así lo explicaba él tras el choque: “Se me puso duro un poco el aductor y no podía estar suelto. Me molestaba un poquito, pero pude terminar el partido. Veré en estos días cómo va evolucionando. Espero que no sea nada grave. En una de las primeras jugadas sentí pinchazo y me costaba moverme con libertad”.

La pena es que el tercer partido será en el Hard Rock Stadium de Miami, la ciudad en la que vive ahora mismo Leo y donde es un auténtico ídolo. El público puede que se pierda algunos (o todos) los minutos de Leo en ese partido. “Son varios choques, viajes largos, muchos días en hoteles, descansando mal… Aún no sé si voy a parar para ese tercer partido. Vengo, además de un par de días con dolor de garganta, fiebre y quizá me pasó factura”.

