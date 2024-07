CNE ofreció nuevos detalles sobre el simulacro electoral del #30Jun

Posteado en: Destacados, Nacionales, Presidenciales

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, ofreció declaraciones clave sobre el simulacro electoral del 30 de junio.

Amoroso invitó a la ciudadanía a participar en cualquier centro de votación y recordó que se trata de un ensayo.

Asimismo, destacó que algunas personas no respetarán el proceso, aunque existe un marco legal que debe acatarse.

“Hay personas que no van a venir, no respetan a nuestro país, no respetan nuestras leyes, no respetan nuestra constitución, que fue aprobada por el pueblo, la de ellos no, la de ellos fue aprobada entre bufetes, entre oficinas, aquí la aprobó el pueblo de Venezuela y hay que respetarla, aquí hay leyes electorales que hay que respetar, si a nosotros nos toca ir a un país europeo, asiático, americano, usted tiene que acogerse a sus leyes, ah no ellos no, entonces o respetan a Venezuela o no vienen”, manifestó.

El jefe del organismo electoral detalló que habrá 1.174 centros habilitados en toda Venezuela y 3.006 mesas, que podrían no coincidir con los habituales.

“Hay 1.174 centros de votación habilitados para el simulacro de este domingo en toda la nación. Repito nuevamente, no es el centro donde usted esta acostumbrado a votar“, dijo durante una rueda de prensa desde la sede del ente.

Amoroso explicó que se eligieron los sitios en función de la afluencia de electores y accesibilidad.

Además, aseguró que en julio habrá comicios “quieran o no” y llamó a los veedores a involucrarse para familiarizarse con el sistema.

“Aquí va haber elecciones quieran o no quieran. Su cuentico va fuera de Venezuela, aquí todo el mundo está motivado“, expresó.

Por último, destacó que el único requisito será la cédula, aunque esté vencida. Con ello, hizo un llamado nacional a participar en el simulacro.

“A los veedores internacionales los invitamos a participar y puedan familiarizarse con lo que vienen a evaluar en nuestra patria. Llamo a todos a participar“, añadió.