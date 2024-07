El Mundo: María Corina revienta el bastión opositor

Posteado en: Destacados, Nacionales, Presidenciales

De nada le sirvió al chavismo destruir un tramo de la carretera que une la frontera con Colombia y San Cristóbal, capital del estado Táchira y bastión histórico de la oposición. Tampoco consiguió su objetivo el racionamiento de gasolina, la requisa de motocicletas, las pintadas amenazantes, el cierre de establecimientos al paso de María Corina Machado y la sustracción de equipos de sonido.

Daniel Lozano

La líder opositora reventó la Quinta Avenida y calles aledañas de San Cristóbal con un acto multitudinario de dimensiones que no se recuerdan a un mes de las elecciones. Miles y miles de seguidores entonaron su eslogan de campaña (“¡Hasta el final!”), cantaron el lema que les acompaña (“¡Sí se puede!”) y repitieron hasta la madrugada el grito que nace espontáneo en sus gargantas (“¡Libertad!”) para corroborar las palabras de la mujer que les ha devuelto la esperanza: “Si el Táchira ha demostrado algo es que aquí el miedo se acabó”.

“¡María Corina, eres nuestra Bichota!“, rezaba una de las decenas de pancartas para comparar a la líder opositora con Karol G, la reina del reguetón. Un niño, subido a los hombros de su padre, resumía con su cartel los sueños de muchos de los presentes: “Yo quiero que mi papá me vea crecer aquí“.

En el concurso de los sentimientos, otra jovencita, ataviada con los colores de la bandera tricolor venezolana, reclamaba algo que hoy parece imposible: “Quiero conocer la Venezuela de la que hablan mis padres”.

“Es el acto más impresionante que he visto en toda esta campaña, en la cual he sido testigo presencial de todo o de casi todo. Siempre he visto actos multitudinarios, siempre he visto emoción muy grande. Pero lo que he visto hoy (por ayer) no tiene comparación alguna. Esto es muy emocionante. La verdad es que se me nublan los ojos al ver la actitud de este pueblo tachirense y de toda la nación venezolana“, confesó Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor del partido centrista Primero Justicia.

El momento culminante del recorrido por el estado Táchira de la denominada caravana de la libertad, escoltada siempre por miles de personas y por cientos de vehículos, llegó con la videollamada que realizó el candidato Edmundo González Urrutia para conectar con los miles y miles de congregados. Acompañado de su mujer Mercedes y de su hija Mariana, “Edmundo para todo el mundo” saludó emocionado a los presentes, locos de alegría ante el guiño del tándem que les ha despertado de la peor pesadilla: “¡Esto es indetenible, vamos a ganar!“.

