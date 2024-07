El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 30 de junio de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Aléjate de las personas que asumen posición de víctima, del “pobrecito yo” en situaciones que ellos mismos crearon. Entiende que quien no asume sus responsabilidades, siempre buscará un culpable y lo peor de la historia es que ese puedes ser tú. Es mejor curarse en salud y evitar a las personas tóxicas.

Tauro

Es un buen día para llevar las cosas de otra manera. No necesitas ganar todas las batallas ni necesitas demostrar nada a nadie. Solo necesitas vivir tu vida desde la paz y la fluidez. Deja el drama de lado. Vivir la vida en paz es una elección e incluso, una virtud.

Géminis

Puedes ser sincero pero no grosero. Hay que saber decir las cosas y no es necesario ofender para que te entiendan. Se inteligente y respetuoso con los demás. Es muy diferente defender un punto, que minimizar las opiniones de otros.

Cáncer

Si los demás no están de acuerdo no importa. Cada quien es libre de pensar lo que quiera. No permitas que nada ni nadie afecte tus relaciones y mucho menos que esa necesidad de aprobación que tanto afecta al mundo actúan, perjudique tus decisiones.

Leo

Si hay resentimientos el amor no fluye. Podrías sentirte perdido y es posible que lo que sucede es que no has salido a buscarte a ti mismo. Llego el momento de alejar los sentimientos negativos y ¿que puedes hacer si no lo logras? Aceptar que no puedes solo y busca ayuda.

Virgo

Ten respeto por tu historia de vida. No importa lo que pase, siempre tendrás una historia que contar, algo que aprender y una lección que puede ayudar a otros. La clave para continuar adelante, a pesar de todo, incluso de ti mismo, es nunca asumir posición de víctima.

Libra

No te lamentes por lo que fue. Ocúpate de que a partir de ahora sea lo que quieres que sea. Y mientras lo haces vive tu vida y no la de otros. Tampoco te hagas responsable de nadie, que cada uno se ocupe de sus vidas, no necesitas más cargas de las que tienes.

Escorpio

No te conformes con lo que necesitas, lucha por lo que te mereces. A pesar de los daños, a pesar de los obstáculos y a pesar de la falta de apoyo, si crees en ti llevas la mayor parte del camino ganado. Arriba Escorpio, sigue así, siempre para arriba y para adelante.

Sagitario

Intenta elevar el nivel de una conversación ordinaria a una extraordinaria. La comunicación es la clave de cualquier relación y por ende del éxito. No cuestiones todo, calla y escucha y habla solo cuando tengas algo coherente que aportar.

Capricornio

Sue?a sin miedos, vive sin límites. Cuídate de no intentarlo, porque lo único imposible es lo que no intentas. Hoy tus palabras pueden mover montañas y como reza el antiguo dicho: si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma.

Acuario

Mientras avanzas en pro de una meta cuídate de no hacer mucho ruido. Trabaja en silencio, el éxito hará todo el ruido. A veces queremos contar todo y que los demás se alegren por nosotros, pero no siempre es así. A partir de ahora espera.

Piscis

Cuídate de abandonar. No será sencillo, pero merece la pena. Si seguir adelante es difícil y te sientes desorientado haz preguntas, si son las correctas y las haces a personas que puedan ayudarte, las respuestas serán inmediatas y lo más importante: te ayudarán a retomar tu camino o emprender el más adecuado.