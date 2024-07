Jennifer López estaría enfrentando problemas económicos ante supuesto divorcio con Ben Affleck

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Desde hace semanas, los nombres de Jennifer López y Ben Affleck han acaparado los principales titulares debido a un supuesto divorcio entre ellos y aunque nada se ha confirmado, el actor fue fotografiado hace unos días sacando sus pertenencias de la casa que compartía con JLo mientras la cantante estaría pasando unas vacaciones en solitario por Europa.

De acuerdo al periódico británico, Daily Mail, la ‘Diva del Bronx’ viajó en clase económica en un avión de la aerolínea AirFrance e “hizo todo lo posible para no llamar la atención”. En las imágenes que difundió el medio anteriormente mencionado, se observa a López sentada junto a la ventanilla de la aeronave, usando una sudadera blanca y pantalones.

“Aunque la madre de dos hijos optó por viajar con un presupuesto limitado, reservó el asiento del medio para su bolso”, indicó Daily Mail. Asimismo, el medio aseguró que el costo de los boletos que adquirió la cantante tiene un valor de 136 dólares.

