El día que la ciudad más pobre de Italia compró al futbolista más caro del mundo

Una boina azul le aplasta los rulos. Va rodeado de personas que lo escoltan, lo acompañan y lo persiguen. Un custodio lo secunda vestido con camisa de manga corta, anteojos negros en su cabeza, paso seguro y mirada atenta. Lo abraza: no sabe que no le gusta que lo tomen del hombro. Pero él no se lo dice. Parece abrumado o abstraído. Camina por las entrañas de un lugar que hará propio, se infiltra en los pasillos internos de un estadio que llevará su nombre. Gente que no conoce se cuelga para verlo pasar. Gritan en un idioma que le resulta ajeno. Lo ovacionan. Aparecen fervientes y curiosos por todos lados. Lo que ayer era un gigante de cemento mudo y desierto es ahora una estructura viva, inquieta, desbordante.

Lleva una remera color crema, pantalón celeste, zapatillas blancas y un reloj en la muñeca derecha. Una marca auspicia su vestuario. Tiene la misma ropa de ayer. Ingresa, cortejado por guardaespaldas, a un recinto oscuro, saturado, caótico, atestado. Es un gimnasio interno convertido provisoriamente en una sala de conferencias. Son las cinco y media de la tarde pero no hay luz natural: las claraboyas devuelven la sombra de quienes se agolpan para verlo. Las luces son solo de las cámaras: una guardia de 242 periodistas, fotógrafos, camarógrafos lo espera. En las paredes cuelgan aros de básquet. En una pared lateral se plegó una mesa con sillas y micrófonos.

Entra al salón y sus pupilas se acomodan a la penumbra. Hace un calor irritable en el verano del sur italiano, en el caldo del barrio Fuorigrotta de la ciudad de Nápoles. Ahí dentro, la temperatura trepa. Es un espacio escondido en las vísceras del estadio San Paolo, inaugurado en 1959, con capacidad para cincuenta mil espectadores, donde hace de local el Napoli, club fundado en 1926, que en cincuenta y ocho años de vida había ganado solo dos campeonatos (Copa Italia de 1962 y 1976) y en la última temporada de la Serie A terminó salvándose del descenso por un punto. Una crisis financiera lo azota, grandes deudas lo hostigan, su casa luce avejentada, descolorida, empobrecida. Es su salvador.

Él no lo advierte. Es su segundo día en Italia. Hay algo de esa atmósfera visceral, furiosa y desprolija que le parece familiar, conocido. Parece cómodo en esa incomodidad. Se sienta en una silla. Mira para arriba. Entre los rayos de luz que se filtran distingue a quienes lo vitorean. “Gente, calma por favor”, grita alguien. “Advierto que si se acercan, se cancela la conferencia de prensa”, enfatiza. Los fotógrafos, periodistas y oportunistas responden con abucheos. El desconcierto es generalizado y natural. A su izquierda un intérprete. A su derecha Corrado Ferlaino, presidente del Napoli. Cerca, Jorge Cysterpiler, su representante. Acaricia una estatuilla que le había regalado el escultor napolitano Genaro Sguro. La primera pregunta lo descoloca.

“Me gustaría saber si sabe lo que es la Camorra. Y si sabe que el dinero de la Camorra está en todas partes, incluído en el fútbol”, indaga el periodista francés Alain Chaillon. No sabe el idioma, no sabe la respuesta, no sabe lo que es la Camorra. Se queda en silencio y desconcertado. El que responde es Ferlaino: “Esa pregunta me parece totalmente ofensiva. Realmente me horroriza que un periodista haga esa clase de preguntas. Es tan insultante que no la responderé. Te pido que te vayas. ¡Ahora mismo, inmediatamente! Cómo presidente del Napoli, exijo que te vayas”.

El hombre está parado. Luce enojado. Hay quienes celebran su enjundia. Él no entiende bien lo qué pasa. “Napoli no debería ser dañado por este tipo de ignorancia. Hicimos enormes sacrificios por este fichaje y no queremos preguntas ofensivas o afirmaciones ignorantes de que algo de lo que pasa aquí tiene que ver con la Camorra. Napoli funciona y tiene buena ética laboral. Los criminales son una minoría y hay una policía seria dispuesta a intervenir en estos asuntos. Gracias”, concluye el presidente del club. El resto de la conferencia es historia olvidada.

