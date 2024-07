Actor de “Betty, la fea” reveló lo incómodo que fue dar vida a “Don Armando”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Jorge Enrique Abello, actor que dio vida al temerario “Don Armando”, contó lo difícil que fue para él darle vida a este entrañable personaje; a pocos días del estreno de “Betty, la fea: la historia continúa”

Por La Vibra

El estreno se dará el próximo 19 de julio y a pocos días del lanzamiento en la plataforma digital, el intérprete de “Don Armando” reveló lo difícil que fue para él darle vida a este personaje, que se ha vuelto tan querido para el público, ya que estaba entre “la comedia y el drama”.

“Armando es un personaje incómodo de hacer. No es cómodo así, porque está entre la comedia y el drama, no está en una orilla, está en la mitad, porque hoy en día debe seguir siendo inmaduro como lo conocieron, pero ha madurado nada. Es difícil de ubicar. No puedo ser demasiad dramático, no puedo ser demasiado cómico, me toca buscar un camino que tenga verdad, 20 años después”, expresó Abello.

Asimismo, el actor aseguró que la primera vez que le dio vida a ‘Don Armando’ lo hizo con un poca experiencia en la actuación, ya que no había realizado tantos personajes, lo que le resultó algo incómodo y complicado, una situación que volvió a repetir para la secuela.

“Hace 20 años lo hice con la ignorancia de actuar, aunque era actor, claro, pues uno aprende actuar con los años. Hoy en día lo hago con el conocimiento de actuar, con todas las herramientas que tengo a través de la experiencia de los años, pero la lección fue la misma; la incomodidad”, agregó el colombiano.

