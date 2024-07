DeSantis recibió amenazas de muerte y una mujer terminó tras las rejas por el incidente

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Si bien era una modalidad que ya se empleaba hacía varios años, la pandemia profundizó el crimen informático. Algunos países, especialmente los que son potencia a nivel tecnológico, están aún más expuestos en el que los expertos aseguran que “todas las personas” habrán padecido un ataque digital en los próximos cinco años. En ese sentido se generó una fuerte noticia: una residente de Florida (Estados Unidos) fue detenida tras admitir haber enviado amenazas de muerte en línea contra el gobernador republicano Ron DeSantis.

Danyele Callaway, de 20 años, enfrenta cargos por amenazas escritas o electrónicas de causar daño, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough. El incidente se inició el lunes cuando la oficina de DeSantis recibió mensajes amenazantes a través de su sitio web oficial. Esta situación llevó a que el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida notificara a las autoridades del condado de Hillsborough para investigar el caso.

Identificada como la autora de los mensajes, Callaway había solicitado una reunión inmediata en persona y había emitido declaraciones amenazantes, generando alarma entre el personal del gobernador. Callaway tiene un historial de arrestos previos por violencia doméstica y agresión a funcionarios públicos, y previamente había hecho amenazas verbales contra DeSantis, además de expresar opiniones anti-gubernamentales y anti-policiales.

????????

HCSO has arrested a Riverview woman for making death threats against Florida Governor Ron DeSantis. Danyele Callaway is currently facing charges of Written or Electronic Threat to Kill or Inflict Bodily Injury.

The Hillsborough County Sheriff's Office will not… pic.twitter.com/NQvNOuixVh

— HCSO (@HCSOSheriff) July 10, 2024