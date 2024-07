¡No te lo vas a creer! Britney Spears revela fuertes secretos de su expareja que obligó a su separación

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

A poco menos de la ruptura entre Britney Spears y Paul Soliz, la cantante estadounidense usó sus redes sociales para revelar las “verdaderas” intenciones de su ex pareja y la razón por la que decidió no continuar a su lado.

Por El Diario NY

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Toxic” celebró su soltería mencionando que se sentía muy feliz. Sin embargo, y además de lo anterior, la también compositora aprovechó la oportunidad para criticar a su ex novio.

Britney Spears broke up with her felon boyfriend Paul Soliz because she realized he was 'taking advantage' of her luxurious lifestyle, a source tells Page Six.

Her inner circle is also 'relieved' that Soliz is out of the picture after a 'turbulent' relationship. pic.twitter.com/fuZKoKpy8l

— Fan Account (@breatheonmiley) July 11, 2024