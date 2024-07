EN IMÁGENES: Kate Middleton asiste a Wimbledon para la final masculina

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Kate Middleton llegó el domingo por la tarde al torneo de tenis de Wimbledon para asistir a la final masculina, siendo esta su segunda aparición pública desde que anunció que sufría un cáncer.

Acompañada por su hija Carlota, de 9 años, “Kate” fue recibida en la cancha central de Wimbledon con una ovación de pie por parte del público, que la aplaudió calurosamente.

Kate Middleton received a huge applause as she took her seat in the Royal Box for the Alcaraz & Djokovic Wimbledon final.

Great to see her looking so happy & healthy.

It wouldn’t be the same without her.

?

pic.twitter.com/QK46pHNF5z

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 14, 2024