Gerardo Lucas: ¿Cuál es nuestro ingreso per cápita?

Posteado en: Opinión

Vivimos en un país donde todo es un misterio. Uno de ellos es justamente, la pregunta con la que titulamos este artículo: ¿Cuál es nuestro ingreso per cápita?, ¿Y por qué constituye un misterio? La respuesta es obvia: porque el BCV no publica los datos del Ingreso Nacional (IN) desde 2020, y tampoco realizó el Censo de Población que le correspondía hacer ese mismo año. Entonces hagamos nuestro mejor esfuerzo para encontrar una estimación plausible.

Primero definiciones. El Ingreso Nacional, también conocido como “Producto Interno Bruto al costo de los factores”, es el valor de los bienes y servicios producidos en el país en un año. El IN está constituido por la remuneración de los factores productivos: Sueldos y salarios remuneran al trabajo; utilidades remuneran al capital; las Rentas remuneran a los bienes Inmuebles y los intereses remuneran al capital líquido financiero.

Según Statistica, una reputada empresa internacional, el ingreso per cápita de Venezuela alcanzó su máximo en el 2012, con 12.688 dólares per cápita, cayendo anualmente hasta el 2021 a 1.567 dólares per cápita, para luego subir hasta 3.659 dólares per cápita en el 2023, nivel semejante al que teníamos en 1998, con 3293 dólares per cápita.

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

La diferencia real radica en que el dólar ha perdido entre 1998 y 2023 el 54,6% de su valor por lo tanto, el ingreso per cápita de 3.659 dólares de 2023 representan 1.997 dólares per cápita de 1998. Comparados con los 3.293 dólares per cápita de 1998, hemos perdido el 39,4 % del Ingreso per cápita y 26 años de oportunidades de crecimiento.

¿Cómo se ubica nuestro nivel de ingreso per cápita en el contexto mundial? Según las estadísticas del Banco Mundial, Venezuela se encuentra en el puesto 136 de los 192 países con registros. El último cuartil comienza en el puesto 142 con Zimbabue con un ingreso per cápita de 2.420, y termina con Burundi con 293 dólares per cápita.

Venezuela está al final del tercer cuartil entre las Islas Marshall con 6.727 millones de dólares y Zimbabue. En América Latina, los países más pobres que el nuestro son Honduras (2.669), Nicaragua (2.365) y Haití (1683). Nos supera Bolivia (3.631), Guatemala y Salvador (3880), etc., nuestro vecino Colombia está en 6.630 millones de dólares per cápita.

A pesar de las limitaciones que puedan tener las estimaciones de Statistica, consideramos que se acercan mucho a la realidad. La situación es ciertamente catastrófica para un país que conoció tiempos mejores.

Gerardo Lucas. Economista-Historiador/ gerardolucas.wordpress.com