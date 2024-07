Trump explicó el extraño pedido que le hizo al Servicio Secreto instantes después del atentado

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Titulares, USA

El expresidente Donald Trump explicó por qué insistía en recuperar sus zapatos mientras los agentes del Servicio Secreto lo escoltaban fuera del escenario en Butler, Pensilvania, en medio de disparos, caos y gritos, momentos después de que un hombre armado abriera fuego en su mitin de campaña el sábado.

Por La Nación

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Cuando los agentes tiraron a Trump al piso, se le cayeron los zapatos. “Déjenme buscar mis zapatos, déjenme buscar mis zapatos”, repitió el expresidente, según se escucha en los audios del momento del incidente. “Yo me encargo, señor, yo me encargo, señor”, dice un oficial. “Déjame agarrar los zapatos”, repite el magnate. “Espere, tiene la cabeza ensangrentada”, dice otro oficial.

Días después, el expresidente reveló, en una entrevista con el New York Post, por qué estaba tan insistente en buscar sus zapatos: “Los agentes me golpearon tan fuerte que se me cayeron los zapatos. Y eso que mis zapatos son ajustados”, declaró.

También felicitó a los agentes por abatir al tirador. “Hicieron un trabajo fantástico”, dijo al medio. “Es surrealista para todos nosotros”.

Un veterano del Servicio Secreto dijo al New York Times que él no habría esperado por sus zapatos como lo hicieron los agentes en ese momento. “Si soy yo el que está ahí, no. Nos vamos, y nos vamos ahora”, dijo Jeffrey James. “Si soy yo, le compro un par de zapatos nuevos”.

Durante un mitin de campaña el sábado, Trump estaba hablando cuando se escucharon varios disparos. En un momento se toca la oreja alcanzada por la bala y se agacha mientras los agentes del Servicio Secreto lo rodean. “Agáchate, agáchate, agáchate”, dice uno. Se escucha otro disparo y una mujer grita. Se escuchan varias voces de agentes del servicio secreto: uno dice “Arriba!”, otro “las escaleras están listas, las escaleras están listas”. También se puede escuchar a Trump, pero sus palabras son confusas.

Más agentes suben al escenario, algunos con rifles de asalto en mano. Al fondo, los partidarios de Trump parecen sorprendidos, mientras algunos graban con sus teléfonos. Después de escuchar que el tirador ha caído, Trump y los oficiales se ponen de pie.

En ese momento el expresidente dice: “Espera, espera, espera”. Luego levanta el puño hacia la multitud. Y dice “luchemos” tres veces y la multitud aplaude. Trump y el equipo del Servicio Secreto se alejan del podio y se dirigen hacia los autos mientras la multitud grita “Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos”.

Lea más en La Nación