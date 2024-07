Exconejita de Playboy le robó al papa Francisco y lo confesó todo

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una ex modelo de Playboy confesó este jueves en una entrevista que durante una visita al Vaticano, ingresó al hogar del Papa Francisco y robó un objeto de la habitación.

Por: Crónica

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Se trata de Jenny McCarthy, la ex “conejita” que modeló para la reconocida revista creada por el difunto Hugh Hefner, quien en el marco de una entrevista para un podcast llamado Let’s Talk Off Camera, confesó públicamente un hecho particular durante su visita al Vaticano, la sede la Iglesia Católica.

En un fragmento de la charla, la ex esposa del famoso actor Jim Carrey comentó el día que fue invitada al Vaticano, durante su estadía en Italia para asistir a una fiesta. “Robé una cruz del Vaticano y se la di a mi madre”, dijo McCarthy a la presentadora. “Mi madre me dijo: ‘¿Sabes? Esto no está bien’”, agregó.

“Me dijeron: ‘¿Quieres ir a conocer al Papa? En realidad, el Papa no está en la ciudad, pero podemos ir a su apartamento’. Yo les dije: ‘¿Qué?’ Así que fuimos, literalmente a medianoche entramos en la parte trasera del Vaticano y entré en su apartamento y en sus pasillos”, detalló McCarthy.

Puedes leer la nota completa en Crónica