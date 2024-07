¡La locura! Niña fue grabada jugando con varias crías de cocodrilo

Se viralizó un video en el que aparece una niña tailandesa de 4 años jugando con decenas de crías de cocodrilo en las redes sociales, que ha dejado atónitos a muchos internautas, informan medios locales.

Por: Clarín

“Estas crías de cocodrilo tienen menos de 15 días. Aún no tienen dientes y, por tanto, no pueden morderte. Sin embargo, no se puede jugar con ellos cuando crecen y tienen más dientes, así como una piel más gruesa”, explicó Kwanrudee Siripreecha, según informa RT.

La mujer es la madre de la pequeña y es propietaria de un criadero de cocodrilos en el distrito de Tha Takiab, en la provincia de Chachoengsao, indica RT.

In the video that went viral earlier this week, the girl showed no fear of the reptiles as she chased them around and picked them up while swimming in the tub.https://t.co/pY8rIWJ8ZZhttps://t.co/pY8rIWJ8ZZ

