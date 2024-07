Greg Abbott impuso nuevas medidas en la frontera de Texas: ¿cómo afectan a migrantes?

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha sido muy claro con respecto al cruce de indocumentados. Durante su administración ha llevado a cabo diversas medidas orientadas a evitar a los inmigrantes en la zona, ya sea a través de la aprobación de nuevas leyes, enviándolos en camiones a otros estados o colocando alambre de púas. Sobre este último punto hizo un anuncio.

Por El Tiempo

El gobernador ha ordenado colocar alambre de púas adicional para reforzar la frontera entre México y Estados Unidos.

En una publicación en su perfil oficial de X, Abbott declaró: “Estamos triplicando la barrera fronteriza de alambre de púas. Muchas gracias a la Guardia Nacional de Texas y a la Guardia enviada desde otros estados”.

Así, distintos ingenieros se han encargado de instalar alambre de púas de triple hilo a lo largo de la frontera entre el paso, Texas, y Ciudad Juárez, México.

Cabe señalar que ello ocurrió luego de que el gobernador republicano amenazara con aumentar las barreras en la frontera luego de que el presidente Joe Biden renunciara a la candidatura de su partido y respaldará a la vicepresidenta Kamala Harris.

There it is.

We are tripling the razor wire border barrier.

BIG thanks to the Texas National Guard & Guard sent from other states.https://t.co/UAFUuc0V8C

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 23, 2024