Legendario guitarrista confesó que “ama” el pop de Taylor Swift más que al metal

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Gary Holt, provocó un intenso debate al expresar su admiración por la superestrella pop Taylor Swift. Durante una conversación con Scandalous Podcast, el guitarrista de Slayer, de 60 años, sorprendió a muchos con sus elogios hacia la cantante de 34 años, en medio de su auge de popularidad gracias a su exitoso Eras Tour.

Fiorella Ramírez

“Amo a Taylor Swift. ¿Por qué tanto odio?”, cuestionó el integrante de la banda de thrash metal, a modo de respuesta, luego de que la presentadora Ashley Steinmetz se refiriera a la cantante como un “problema” en la industria musical.

“Es una trabajadora extraordinaria. Es malditamente amable con todo el mundo y la gente la odia”, argumentó. Y agregó: “Es la estrella pop más grande de la Tierra y tiene mucho poder. Me gustan sus canciones. Me encanta el pop. Escucho pop sobre todo en el coche, no escucho metal”.

Sin embargo, la entrevistadora Steinmetz, no compartió su opinión y no dudó en manifestarla: “Amo a las mujeres, las apoyo, pero simplemente defenderé mi postura al respecto. Es genial, está bien, pero el crédito por la composición y la profundidad de eso simplemente me suenan muy insulsos”, dijo antes de indicar su preferencia por artistas como Halsey, ya que consideraba su música “muy brillante”, a diferencia de Swift.

En defensa de la intérprete de “Cruel Summer”, Holt subrayó su habilidad como artista, ya que no necesita un staff de hasta 30 personas, “como Beyoncé”, para crear sus canciones: “Taylor escribe todo, así que le doy crédito. Es compositora, diferente algunos de estos otras artistas requieren equipos masivos como si fueran una fábrica. Además, es una buena persona por encima de todo”, recalcó.

Más detalles en INFOBAE