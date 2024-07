Lynda Carter, la Mujer Maravilla: cómo consiguió el papel, un falso poster central de Playboy, abusos y alcoholismo

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Lynda Carter, la Mujer Maravilla, nuestra Mujer Maravilla, cumple esplendorosos 73 años. Ella fue la súper heroína que rigió la infancia de millones en la década del setenta. Cada vez que la vemos esperamos que de un rápido giro y se convierta en la Mujer Maravilla.

Matías Bauso

Está radiante. Como siempre. Sigue hermosa y ha logrado que las cirugías y los tratamientos de belleza no la afeen (casi una proeza) ni le roban brillo ni humanidad. Suele utilizar las redes sociales para mostrar distintos aspectos de su vida personal y profesional. Muy pocos días atrás editó un nuevo tema: Pink Slip Lollipop. Hace varias décadas que incursiona en el mundo de la música. La nueva canción es un amable tema pop que parece un outake, recién encontrado, de un tema fresco de fines de la década del setenta, una mezcla entre las Go-Gos y B-52.

A diferencia de otros con pasado glorioso, pero no tenidos en cuenta en la actualidad, ella no hace del resentimiento su bandera. “Tuve una buena vida. No me quejo. Conocí el amor, tuve dos hijos de los que estoy orgullosa, pude hacer lo que me gustaba. Tengo varios logros en mi carrera pero sin duda el gran hito fue La Mujer Maravilla. Y amo que así lo sea. Sólo espero que no me olviden. Ese es mi único temor”, dijo hace un tiempo.

Ella sigue adelante. Mira para atrás con alegría y gratitud, casi sin nostalgia. Como el personaje que la consagró, ella es una mujer sagaz, determinada y hermosa. Lynda Carter sabe que siempre será la Mujer Maravilla.

El casting

Lynda Carter había hecho el casting junto a otras dos mil chicas que aspiraban a ser la primera superheroína de la televisión. Hasta ese momento, los súper poderes eran sólo cosa de hombres. La elegida sería la Mujer Maravilla, el personaje femenino más importante de DC Comics. Eran tantas las aspirantes que, pese a su acostumbrado optimismo, nunca creyó que sería la elegida. Estaba convencida, también, de que al no tener casi experiencia como actriz sería casi imposible que un productor optara por ella. Decidió seguir con su vida a la espera de una nueva oportunidad. Tuvo razón. Antes que Lynda fueron seleccionadas otras dos actrices. Pero, por diferentes circunstancias, fue ella la que se terminó quedando con el rol.

Cuando el representante la llamó, ella creyó que le había conseguido una nueva publicidad. Estaba otra vez con su pequeño grupo musical de gira por el centro de Estados Unidos. En esos tiempos no era tan fácil ubicar a alguien. El hombre le dejó un mensaje en la recepción del hotel de mala muerte en el que paraba, ella sacó un papelito que tenía en el bolsillo con el número del agente, marcó, esperó que la secretaria le pasara y del otro lado escuchó la voz urgida: ¡Volvé ya mismo! ¡Te dieron el papel! Ella con sus 24 años no podía saber todavía que ese rol sería el más importante que le tocaría en su vida profesional, el que la definiría.

