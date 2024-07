Jennifer Aniston explotó contra JD Vance por polémicas declaraciones contra Kamala Harris

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

La campaña electoral de Estados Unidos está dando mucho que hablar en todas las partes del mundo. El país norteamericano elegirá el próximo 5 de noviembre a su nuevo presidente tras meses de intensos debates y después de que el actual líder de Estados Unidos, Joe Biden, renunciara a su reelección y por lo tanto a ser el candidato del partido demócrata.

Por La Vanguardia

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Una decisión que ha dejado a Kamala Harris como la perfecta candidata para ocupar el puesto de Biden en su carrera hacia la Casa Blanca. En medio de todo este proceso electoral, numerosos rostros famosos han comenzado a posicionarse a favor y en contra de ciertos candidatos a través de sus redes sociales.

Una de las últimas en pronunciarse sobre la campaña electoral ha sido la actriz Jennifer Aniston. La protagonista de la mítica serie de Friends no suelo pronunciarse sobre temas políticos en público, pero hace unas horas ha querido hacer una excepción para estallar contra el candidato a la vicepresidencia de Donald Trump, JD Vance.

El político del partido republicano aseguró en una entrevista con la cadena Fox News que ”no se puede entregar el control del país a personas que no tienen hijos, como la vicepresidenta Kamala Harris”. ”¿Qué sentido tiene que hayamos entregado nuestro país a personas que realmente no tienen un interés directo en él?”, declaró.

Sin embargo, el candidato a la vicepresidencia fue mucho más allá y afirmó que el país estaba siendo controlado por ”mujeres amantes de los gatos sin hijos que son miserables con sus propias vidas y con las decisiones que han tomado y quieren hacer que el resto del país también sea miserable”.

Unas palabras que no han pasado desapercibidas para la intérprete de The Morning Show, que hace unas horas respondía tajantemente a través de sus redes sociales. ”Realmente no puedo creer que esto venga de un potencial vicepresidente de Estados Unidos. Todo lo que puedo decir es…Sr. Vance, rezo para que tu hija tenga la suerte de tener sus propios hijos algún día. Espero que no necesite recurrir a la fecundación in vitro como segunda opción. Porque tú también estás tratando de quitarle eso a ella”, escribía en su perfil de Instagram.