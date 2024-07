Presuntos funcionarios allanaron vivienda de la secretaria política regional de Vente en Carabobo

Este martes 30 de julio a las 3 y 30 de la madrugada, ocho personas no identificadas, portando armas largas y en vehículos sin placa, irrumpieron en la vivienda de la secretaria política regional de Vente en Carabobo, Albany Colmenares, ubicada en Barrio Unión municipio Naguanagua, estado Carabobo.

“Presumimos que pertenecen al Sebin porque no se identificaron, eran siete hombres y una mujer quienes llegaron golpeando la reja, entraron hasta el porche, empezaron a golpear la puerta principal, eso despertó a mi familia. Mi mamá les dijo ‘no me tumben la puerta que yo les abro’ no les importó e igual la tumbaron, se metieron en mi casa, amarraron, tumbaron al piso a mi papá, lo amarraron, entraron a los cuartos, no sé qué estaban buscando, a mi hermana le quitaron su teléfono, se lo llevaron, se llevaron las cámaras de seguridad de mi casa, mi abuela estaba muy nerviosa, tiene 90 años, mi abuela y mi mamá son pacientes con cáncer que están en tratamiento y esto por supuesto les genera un estrés que pone en peligro su vida”, relató.

Colmenares no estaba en su casa en el momento del allanamiento, pero sí sus padres, abuela, hermana y ahijada de 6 años.

La dirigente político comentó que desde hace aproximadamente dos meses, funcionarios del Sebin estaban asediando su casa. “Daban rondas, se quedaban parados, se bajaban de sus vehículos, le tomaban fotos a mi casa, a los vehículos. No sé cuál sería el motivo por el que hoy decidieron entrar buscando no sé qué”.

Albany Colmenares responsabilizó al gobernador Rafael Lacava de lo que pueda suceder en su casa, a su familia, “usted es un cobarde, si esta gente piensa que con esas acciones van a impedir que sigamos consolidando y afianzando el triunfo del 28 de julio está muy equivocado. Este país ya cambió y está determinado a avanzar”.

Recordó que desde el inicio han promovido la ruta electoral, “lo demostramos durante la campaña, lo demostramos el 28 de julio cuando a pesar de las irregularidades y abusos en los centros electorales los ciudadanos nos mantuvimos cívicos y pacíficos, enfocados en demostrar con votos que queremos cambiar este país”.

Insistió en que el llamado seguirá siendo mantenerse en la ruta electoral y demostrar con actas en mano que Edmundo González Urrutia es el ganador de las elecciones presidenciales.