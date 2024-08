¿Qué era la misteriosa bola de fuego iluminó el cielo desde California a Texas?

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Una misteriosa bola de fuego que iluminó el cielo en Estados Unidos, desde el estado de California hasta Texas, durante la semana pasada, aún continúa sembrando incertidumbre entre las autoridades que no lograron identificar de qué se trata el fenómeno.

El Tiempo

Entre eclipses de sol, auroras boreales y lluvias de meteoritos observaron los ciudadanos estadounidenses espectáculos cautivadores e inusuales en el cielo durante los últimos meses, aunque todos ellos tienen distintas explicaciones. No obstante, durante la semana pasada un fenómeno llamó la atención de los habitantes, que no dudaron en llamar a las autoridades para avisar sobre el suceso.

Aún sin identificar el fenómeno, ni su origen, el misterio sobre la bola de fuego que iluminó al cielo se vuelve más grande cada día, y en ese contexto, la Sociedad Americana de Meteoritos informó que recibió 34 llamadas de diferentes personas que observaron la bola de fuego el 25 de julio desde California, México y Texas.

Saw it. This is from Mission Valley looking south. pic.twitter.com/bqhz5Vney4

— Mike Davis (@Mr_Noggy) July 26, 2024