Elliott Abrams: Las zanahorias necesitan palos; la administración Biden y el caso de Venezuela

Se ha informado ampliamente que Estados Unidos y varios países latinoamericanos están sugiriendo a Nicolás Maduro, el dictador venezolano, que negocie una amnistía para él y sus compinches ahora, después de su derrota en las elecciones venezolanas del 28 de julio.

Por Elliott Abrams

El Wall Street Journal informó que “Estados Unidos ha discutido indultos para Maduro y sus principales lugartenientes que enfrentan acusaciones del Departamento de Justicia, dijeron tres personas familiarizadas con la deliberación de la administración Biden. Una de las personas dijo que Estados Unidos ha puesto “todo sobre la mesa” para persuadir a Maduro de que se vaya antes de que termine su mandato en enero. Otra persona familiarizada con las conversaciones dijo que Estados Unidos estaría abierto a proporcionar garantías de no perseguir a esas figuras del régimen para su extradición. Esto ha sido negado, más o menos, por la administración Biden: “Desde las elecciones del 28 de julio, no hemos hecho ninguna oferta específica de amnistía a Maduro u otros. Lo que puedo decir es que, desde las elecciones, simplemente no hemos hecho ese tipo de oferta”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Las palabras “específico” y “de ese tipo” hacen que uno se pregunte qué es exactamente lo que se ha ofrecido o discutido.

Como señaló el Washington Post, “en lugar de tomar la iniciativa para presionar a Maduro para que renuncie y amenazar con sanciones y otras represalias si se niega, como lo ha hecho la Casa Blanca en el pasado, la administración actual ha puesto sus esperanzas en una tríada de gobiernos latinoamericanos de izquierda para persuadirlo de que ceda”. La tríada está formada por Brasil, México y Colombia.

Tal vez el personal de la Casa Blanca se muestra receloso de reconocer las ofertas de amnistía en un año electoral, temeroso de que los republicanos aprovechen el tema y califiquen tales ofertas como ceder ante los criminales. Después de todo, “el Departamento de Estado de EE. UU. está ofreciendo una RECOMPENSA DE HASTA US $ 15 MILLONES POR INFORMACIÓN QUE CONDUZCA AL ARRESTO Y/O CONDENA DE Nicolás Maduro Moros” porque “Maduro fue acusado en una acusación federal del Distrito Sur de Nueva York en marzo de 2020 por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en violación del Título 21 U.S.C. §§ 960a y 963, y 18 U.S.C. § 924”.

Pero la administración Biden tendría una buena defensa republicana contra tales ataques: la amnistía es precisamente lo que la administración Reagan ofreció al dictador panameño Manuel Noriega en 1988.

“El General Noriega fue acusado en el Distrito Sur de Florida el 4 de febrero de 1988. La acusación formal alega que el general Noriega fue parte de una conspiración internacional para importar cocaína y materiales utilizados en la producción de cocaína a los Estados Unidos”, señaló en ese momento un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Florida.

Yo era subsecretario de Estado para América Latina en ese momento, y nuestra oferta era clara: si Noriega dejaba el poder y se iba de Panamá (por aproximadamente un año, como mínimo), Estados Unidos retiraría los cargos de drogas en su contra. Noriega negoció, pero al final se retiró del acuerdo. Parece haber pensado que los peligros de dejar el poder eran mayores que los que enfrentaba permaneciendo en el poder. Se equivocó y terminó en una prisión federal después de la invasión estadounidense en 1989.

Aquí hay una lección: que el dictador debe estar convencido de que su situación es inestable y se deteriorará, por lo que debe llegar a un acuerdo si puede. Él y sus compinches deben llegar a creer que quedarse es más peligroso que irse.

Eso no parece ser lo que está diciendo la administración Biden. El Wall Street Journal citó al experto en Venezuela Geoff Ramsey, del Atlantic Council, diciendo que “la administración Biden se está centrando en zanahorias, como ofrecer levantar las acusaciones a cambio de conversaciones de transición, en lugar de palos como sanciones”.

Pero las zanahorias sin palos no funcionarán. También hay que amenazar a Maduro, con más sanciones económicas, más aislamiento diplomático, menos recursos con los que recompensar a los compinches y todas las formas de presión que Estados Unidos y nuestros socios puedan ejercer en este esfuerzo. Y a sus socios se les debería ofrecer zanahorias y amenazar con más palos también. Hay países con influencia potencial aquí, incluyendo la “tríada” mencionada anteriormente. ¿Y qué hay de España y la UE? ¿Y qué es exactamente lo que dicen, ofrecen y amenazan los líderes izquierdistas de los países de la tríada? ¿Lo sabemos con certeza? ¿Cuánto esfuerzo está poniendo Estados Unidos en esto, dado un presidente que ha anunciado que no volverá a postularse y no está en la cima de su juego, y un secretario de Estado y asesor de seguridad nacional que maneja Ucrania, la guerra de Gaza, los posibles ataques iraníes y de Hezbollah contra Israel, Taiwán y todos los demás problemas mundiales?

Hay una buena razón política para que la administración se esfuerce más en Venezuela, y es la migración. Con una pérdida de esperanza de cambio, ¿cuántos millones más de venezolanos se unirían a los 8 millones que ya han abandonado su país, y cuántos de ellos intentarían ingresar a los Estados Unidos, incluso antes de nuestras elecciones?

Como he escrito antes, la administración Biden asumió el cargo con mucha retórica fuerte (véase, por ejemplo, este artículo del blog sobre sus declaraciones) que afirmaba que estaban construyendo “una política exterior que… se centra en la defensa de la democracia”, como dijo el secretario de Estado Blinken en 2021. Esa política nunca ha aparecido y, de hecho, la administración Biden vio cómo Túnez pasaba de ser una verdadera democracia a una verdadera dictadura de un solo hombre sin mucho esfuerzo aparente para detener el cambio. En Venezuela, existe una posibilidad, por pequeña que sea, de poner fin a una dictadura que ha aplastado a los venezolanos, les ha robado su libertad, ha acabado con su prosperidad, ha llevado a 8 millones de personas a huir de su propio país y ha impuesto cargas reales a sus vecinos.

Este sería un buen momento para una política activa de Venezuela “que esté centrada en la defensa de la democracia”. Se necesitan zanahorias y palos, y atención de primer nivel.

Artículo de opinión publicado originalmente en el Council on Foreign Relations