Falleció luego de 38 años en una prisión de Florida siendo inocente: fue ordenado por secuaces de Pablo Escobar

“Soy inocente”. Durante 38 años el británico Krishna Maharaj sostuvo ante los tribunales, los medios de comunicación y sus abogados que era un hombre inocente.

Por BBC

Todo ese tiempo estuvo preso en una cárcel del estado de Florida, en EE.UU., condenado por los asesinatos de dos hombres ocurridos en Miami en 1986.

Y a pesar de que incluso un juez había aceptado la evidencia sobre su inocencia (el crimen habría sido cometido por miembros del Cartel de Medellín que lideraba Pablo Escobar), Maharaj nunca pudo recobrar su libertad.

El pasado 5 de agosto, a los 85 años, Maharaj murió en el hospital de la prisión donde estaba recluido.

“Cuando me condenaron a muerte, porque esa fue mi primera condena, me desplomé en el suelo del tribunal. No podía creer que me hubieran condenado por un crimen del cuál no sabía nada, y por supuesto, que nunca cometí”, le dijo Maharaj a la BBC en una entrevista realizada en 2019.

El abogado de Maharaj, Clive Stafford Smith, había logrado convertir una pena de muerte en una condena a cadena perpetua y, finalmente, en una decisión judicial que señalaba que Maharaj no tenía nada que ver con el doble crimen por el que había resultado condenado.

Sin embargo, nunca pudo sacarlo de la cárcel.

“La justicia dijo que aunque había evidencias contundentes que mostraban la inocencia de Maharaj, estas no eran suficientes para dejarlo libre ”, le dijo Stafford al diario británico The Guardian.

Ahora, la esposa de Maharaj. Marita y Stafford están haciendo los trámites para que su cuerpo regrese a su país de origen.

