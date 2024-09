El desgarrador mensaje de despedida del hincha colombiano a su hija antes de recibir la eutanasia

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Javier Acosta, un colombiano de 36 años e hincha del equipo de Millonarios, murió después de haber recibido la eutanasia en el hospital San Ignacio de Bogotá, luego de una grave enfermedad que lo había dejado en silla de ruedos y cuya condición había empeorado de manera irreversible en los últimos meses.

Por: TN

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

En las últimas horas, se difundió a través de las redes sociales la carta que Acosta le dejó a su hija. “Hoy me encuentro en el umbral de un adiós que nunca imaginé que tendrás que pronunciar. Me duele el corazón al saber que no estaré a tu lado, para acompañarte en los momentos que vendrán, para guiarte con mi amor y sabiduría”, dice el hombre en su desgarrador mensaje.

El mensaje completo del hincha colombiano a su hija antes de la eutanasia

Querida hija

Hoy me encuentro en el umbral de un adiós que nunca imaginé que tendrás que pronunciar. Me duele el corazón al saber que no estaré a tu lado para acompañarte en los momentos que vendrán, para guiarte con mi amor y sabiduría. Eres mi luz, mi alegría, el motivo de cada uno de mis esfuerzos y sacrificios.

Puedes leer el mensaje completo en TN