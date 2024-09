Jannik Sinner: Entre la sombra de la sospecha y la luz de la inocencia, por Luis Eloy Añez

Posteado en: Opinión

Jannik Sinner, actualmente el número uno del mundo en el ranking ATP, ha estado en el centro de una controversia de dopaje que ha sacudido al mundo del tenis. Durante el torneo de Indian Wells en marzo de 2024, Sinner dio positivo en dos ocasiones por la sustancia anabólica prohibida clostebol, lo que generó una suspensión provisional. Sin embargo, después de una apelación y demostración de inocencia, un tribunal independiente lo exoneró de cualquier acto indebido.

¿Cómo sucedió y por qué no fue suspendido Sinner?

Según indica el diario electrónico The Sports News: “la contaminación ocurrió de manera inadvertida cuando su fisioterapeuta Giacomo Naldi –actualmente desincorporado de su equipo de trabajo– lo trató sin guantes después de usar un spray de venta libre en Italia, que contenía Clostebol, para tratar un corte en su propio dedo. Sinner no tenía conocimiento del contenido del spray, y la ITIA consideró creíble esta explicación tras una audiencia con expertos científicos” (…) “Jannik Sinner no fue suspendido por la ITIA –Agencia Internacional de Integridad del Tenis– tras sus pruebas fallidas porque la organización determinó que no hubo culpa ni negligencia de su parte.

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Como resultado, Sinner solo perdió el dinero del premio –375.000 USD$– y los puntos del torneo de Indian Wells –400 pts-, sin recibir una suspensión adicional –muy probable esto explica su retiro de las Olimpiadas Paris 2024-. La ATP respaldó la decisión de la ITIA, destacando la solidez del proceso de investigación y subrayando la importancia de que los jugadores y sus equipos tengan extremo cuidado en el uso de productos o tratamientos, ya que la integridad es fundamental en el deporte.

Sobre el Clostebol:

El Clostebol es un esteroide anabólico sintético que se deriva de la testosterona. Aunque tiene algunas aplicaciones médicas, como en el tratamiento de ciertas heridas y quemaduras –viene en forma de crema y aerosol de venta libre en los anaqueles de las farmacias-, está prohibido en el deporte debido a su potencial para mejorar el rendimiento atlético al promover el crecimiento muscular y la recuperación. Clostebol está en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) porque su uso puede proporcionar una ventaja injusta y comprometer la equidad en la competencia. Cabe destacar que varios deportistas de diversos deportes han sido suspendidos tras dar positivo de este fármaco.

Reacciones y controversias

La decisión de exonerar a Jannik Sinner ha desatado una ola de polémica y un intenso debate sobre las reglas antidopaje en el tenis, cuestionándose si el tenista recibió un trato preferencial por ser una de las figuras más destacadas del momento. Jugadores como Denis Shapovalov y Nick Kyrgios no tardaron en manifestar su descontento en las redes sociales, señalando lo que perciben como una disparidad en el trato comparado con otros casos de dopaje. En esta línea, Novak Djokovic expresó su preocupación sobre las posibles deficiencias en el sistema antidopaje, subrayando la importancia de garantizar que todos los jugadores, independientemente de su situación económica, tengan acceso equitativo a los recursos legales para defenderse. Djokovic hizo un llamado a las entidades reguladoras del deporte a revisar y reformar los procedimientos actuales para asegurar la justicia en todos los casos.

Por otro lado, el respetado entrenador Toni Nadal salió en defensa de Sinner, criticando a aquellos que piden un castigo ejemplar para el italiano sin comprender la complejidad del caso. En su columna para el diario El País, Nadal expresó: “Me deja muy perplejo cómo parte de la prensa, en lugar de criticar las sanciones excesivas de otras ocasiones, ahora exige un castigo similar para el número 1 del mundo. No es de extrañar que siempre haya gente que se toma el derecho de hablar y juzgar sin conocer a fondo el caso.” Nadal añadió que le resulta inconcebible que Sinner haya actuado con conocimiento de causa y dolo, y afirmó que la equivocación del equipo del jugador ya ha sido suficientemente castigada. “No comprendo que haya tenistas sembrando la duda sobre su inocencia o que reclamen un castigo que saben que sería desmesurado,” concluyó Nadal, defendiendo la integridad del joven tenista.

¿Afectado o fortalecido?.

La pregunta inevitable tras este episodio es si Jannik Sinner saldrá más afectado o fortalecido de esta experiencia. Ser involucrado en un caso de dopaje, aun siendo inocente, puede dejar cicatrices emocionales profundas. Sin embargo, Sinner ha mostrado una resiliencia notable, manteniendo firmemente su inocencia y demostrando en la cancha que está decidido a dejar este capítulo detrás. Su reciente victoria en el Masters 1000 de Cincinnati y su impresionante debut en el US Open, con sólidas victorias en sus primeras dos rondas, son señales claras de que está enfocado en conquistar su primer Grand Slam en Nueva York.

Durante la conferencia de prensa tras su primera aparición en el US Open, Sinner se mostró firme y transparente al reafirmar su compromiso con el juego limpio: “Quien me conoce bien sabe que no he hecho ni haría jamás algo que vaya en contra de las normas. Estoy feliz de que finalmente haya terminado; es un alivio tanto para mí como para mi equipo. Siempre he respetado estas reglas y siempre lo haré“, declaró. Con un toque de humor, añadió: “Por supuesto que estaba preocupado; era la primera vez y espero que sea la última vez que estoy en esta situación. También hay otro aspecto a considerar: la cantidad en mi cuerpo era 0,000000001, lo que significa que hay muchos ceros antes de llegar a un 1“.

Jannik Sinner ha emergido de esta experiencia de dopaje con una fortaleza renovada, transformando lo que podría haber sido un obstáculo devastador en un catalizador para su crecimiento personal y profesional. Este episodio, en el que se encontró “entre la sombra de la sospecha y la luz de la inocencia,” le ha enseñado que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de enfrentarlas con integridad y determinación. Su mensaje es claro e inspirador: en los momentos más oscuros es cuando se descubre la luz que guía hacia lo que realmente importa en la vida.

Otras lecciones y casos renombrados

La responsabilidad de evitar el uso de sustancias prohibidas no solo recae en el atleta, sino también en su equipo de apoyo, quienes deben estar bien informados y tomar todas las precauciones necesarias para prevenir situaciones que puedan comprometer la carrera del deportista. El desconocimiento no exime de responsabilidad en estos casos, por lo que la falta de conciencia del fisioterapeuta -ni del atleta- sobre la presencia de Clostebol en el producto podría considerarse una falta de diligencia.

Cabe recordar, que a lo largo de la historia, han habido varios casos renombrados de dopaje del tenis, así como en muchos otros deportes, que han tenido un gran impacto y han enviado un mensaje claro sobre las consecuencias de no cumplir con las reglas antidopaje. Algunos de los casos más notables fueron:

Maria Sharapova: La conocida tenista rusa fue suspendida en 2016 por dos años (luego reducido a 15 meses) después de dar positivo por meldonium, otra sustancia prohibida. Sharapova admitió su error, afirmando que no estaba al tanto de que el meldonium había sido recientemente incluido en la lista de sustancias prohibidas. Andre Agassi (1997):Ex número 1 del mundo y ganador de 8 Grand Slam, admitió haber consumido metanfetamina y dio positivo en un test. Mintió a la ATP, que aceptó su explicación y no lo sancionó. Richard Gasquet (2009):Destacado tenista francés – ex No. 7 del mundo-, dio positivo por cocaína y argumentó contaminación accidental tras un beso. Fue suspendido por 12 meses, reducidos a 2 meses y 15 días tras apelar. Martina Hingis (2007):Dio positivo en Wimbledon por cocaína, negó el consumo y se retiró del tenis. Fue suspendida por dos años. Simona Halep (2022-2023):Dio positivo por Roxadustat en el US Open, fue suspendida provisionalmente en 2022 y sancionada por cuatro años en 2023. Planea apelar la decisión.

Estos casos nos resaltan la importancia de la integridad y el juego limpio en el deporte y en la vida. El dopaje no solo afecta la reputación de los atletas y sus logros, sino que también puede destruir carreras, vidas personales y sacudir la confianza de sus fanáticos, patrocinadores y el público en general. El fin no justifica los medios. Sinner, como figura pública, tiene una responsabilidad especial hacia sus seguidores, muchos de los cuales son jóvenes que lo ven como un modelo a seguir.

Las autoridades, por su parte, deben recordar que una aplicación de las reglas demasiado rígida puede ser tan peligrosa como una demasiado indulgente. Es fundamental que estas entidades evalúen reformas y mejoras en sus procedimientos, asegurando un equilibrio justo y transparente que preserve la integridad del deporte. Su papel en la erradicación del uso de sustancias prohibidas debe mantenerse firme, sin importar la fama o el éxito del atleta involucrado. En un entorno tan competitivo y lucrativo, siempre habrá quienes busquen nuevas formas de mejorar el rendimiento de manera ilícita. Para los atletas de hoy y del futuro, el mensaje es aleccionador: el verdadero éxito en el deporte nace del talento, el esfuerzo incansable, el juego limpio y la dedicación, no de atajos químicos ni de cualquier otra ventaja indebida.

Luis Eloy Añez @luiseloy360