EEUU expresó su apoyo “inquebrantable” a Argentina y Brasil por “acciones amenazantes” del chavismo a embajada

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, se pronunció sobre el asedio por parte del régimen de Nicolás Maduro a la Embajada de Argentina en Caracas, expresando que esa nación apoya inquebrantablemente a los gobiernos de Brasil y Argentina.

lapatilla.com

El funcionario norteamericano dijo que mantienen el apoyo a los gobiernos de Javier Milei y Lula da Silva “ante las acciones amenazantes de los representantes de Maduro en Venezuela”.

De igual forma, señaló que Maduro debe dejar la represión e intimidación contra el pueblo venezolano.

La reacción de Nichols se da luego que funcionarios de seguridad al servicio del chavismo asedien la sede de Argentina en Venezuela donde se encuentran asilados seis líderes de la oposición venezolana.

Además, más temprano el canciller al servicio de Maduro, Yván Gil compartió un documento donde desconocían la representación brasileña sobre los intereses de dicha embajada.

We express our unwavering support for the governments of Brazil and Argentina in the face of threatening actions by Maduro representatives in Venezuela. Maduro must end his repression and intimidation of the Venezuelan people. -BAN https://t.co/rRZ9LyiES3

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) September 7, 2024