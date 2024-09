Policía negó que el Tren de Aragua controle complejo de apartamentos en Colorado pese a denuncias

Posteado en: Destacados, Diáspora, Internacionales, USA

La policía de Aurora, un suburbio de Denver, en Colorado, Estados Unidos, dice que una pandilla callejera venezolana con poca presencia en la ciudad no se ha apoderado de un complejo de apartamentos en ruinas, pero la acusación sigue ganando fuerza entre los conservadores y fue amplificada por el expresidente Donald Trump en una reunión pública de Fox News el miércoles, donde dijo que los venezolanos estaban “tomando el control de toda la ciudad”.

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Por Colleen Slevin y Amy Beth Hanson | The Associated Press

La acusación infundada cobró impulso luego de que el mes pasado se difundiera un video de un residente del complejo que mostraba a hombres armados tocando la puerta de un apartamento, lo que intensificó los temores de que la pandilla Tren de Aragua tuviera el control del complejo de seis edificios.

Lea también: Informe reveló que el Tren de Aragua tiene “dominio absoluto” sobre los apartamentos en Colorado desde 2023 (lapatilla.com)

Sin embargo, los funcionarios de la ciudad indican que los edificios, junto con otros dos complejos de apartamentos, fueron deteriorados debido a la negligencia del administrador de la propiedad, CBZ Management.

Aurora es una ciudad diversa que ha lidiado durante mucho tiempo con el crimen y las pandillas, y la policía dijo que hasta ahora ha vinculado a 10 personas con el Tren de Aragua y ha arrestado a seis de ellas, incluidos los sospechosos de un intento de homicidio en julio.

Pero en una visita a los apartamentos donde fueron filmados los hombres armados, la jefa interina de la policía de Aurora, Heather Morris, dijo que los pandilleros no se habían apoderado y no estaban cobrando el alquiler. Las declaraciones se produjeron después de que el alcalde de Aurora, Mike Coffman, dijera que “elementos criminales” se habían apoderado de algunos edificios no especificados y estaban extorsionando a los residentes.

El agente de la policía de Aurora, Matthew Longshore, reiteró el jueves en un correo electrónico a The Associated Press que la agencia ha confirmado que los residentes no están pagando alquiler a los pandilleros, pero descubrieron que los administradores de apartamentos ya no envían representantes al complejo.

La ciudad de Aurora ya está emprendiendo acciones legales contra Zev Baumgarten con CBZ por “años de negligencia en las propiedades y numerosas violaciones del código” después de que otro edificio que administraba en Aurora fuera cerrado por inhabitable. Sus residentes fueron desalojados a mediados de agosto. Los juicios de Baumgarten que estaban programados para agosto y septiembre se han retrasado al menos seis meses.

CBZ no devolvió de inmediato una llamada telefónica en busca de comentarios, y los números de teléfono enumerados para los dos edificios de apartamentos abiertos administrados por CBZ en Aurora fueron desconectados.

Lea también: Dejan en libertad bajo fianza a dos miembros del Tren de Aragua tras tiroteo en Colorado (lapatilla.com)

Después de que los residentes celebraron una conferencia de prensa para hablar en contra de las afirmaciones de las pandillas, Coffman, republicano y excongresista, admitió que “no estaba seguro de dónde está la verdad en todo esto”. En una entrevista esta semana con la estación de televisión Denver7, Coffman dijo que la narrativa de que todo Aurora era inseguro no era cierta y era perjudicial para la salud económica de la ciudad de rápido crecimiento de más de 400,000 habitantes.

Coffman no estuvo disponible de inmediato el jueves para hablar sobre la situación.

Lea más en The Associated Press