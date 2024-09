Joana Sanz anuncia que deja la moda tras dos años “tragándome lágrimas de tanto dolor”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La detención del exfutbolista Dani Alves por presunta agresión sexual a una joven en una discoteca en Barcelona ha acabado pasándole factura a su pareja, la modelo Joana Sanz. La canaria ha anunciado, mediante un comunicado compartido en sus redes sociales, que se retira de las pasarelas tras dos años “tragándose las lágrimas de tanto dolor”.

Por larazon.es

Las acusaciones vertidas sobre el exblaugrana cayeron como un jarro de agua fría sobre la modelo Joana Sanz que días antes enterraba a su madre a causa de un cáncer. La relación se veía afectada por la detención del exjugador hasta el punto de confirmar ella misma que había roto su relación con él.

Condenado por la Justicia, Dani Alves pagó una fianza de un millón de euros logrando salir de prisión bajo libertad provisional. La pareja se daba una nueva oportunidad para demostrar que nada les afectaba. En agosto compartían imágenes de sus vacaciones en Mallorca acompañadas del siguiente mensaje: “Somos felices”.

Sin embargo, ahora la modelo ha anunciado la drástica decisión de su retirada del mundo de la moda, una medida adoptada por las consecuencias que el “caso Alves” ha tenido en su relación con la industria del modelaje.

En las últimas horas, la modelo ha publicado una historia en su perfil de Instagram en la que comunicaba oficialmente su retirada: “Estoy muy agradecida con el trabajo que tengo. La posibilidad de viajar, conocer gente diferente y encima que te paguen… es como para estar muy agradecido, ¿no? Todo eso no quita que me convierta en un cactus, pasar tanto tiempo sola es lo que tiene. Estos dos últimos años me he visto obligada a trabajar con una gran sonrisa y tragándome las lágrimas de tanto dolor que tenía dentro porque es lo que hay si quieres pagar las cuentas. La verdad que trabajar en este sector me ha ayudado a no hundirme, pero tampoco me ha permitido dejarme querer, establecer una base y tener un hogar”.

“Con este storie, comunico que el próximo mes me retiro de la moda como modelo. Tal vez por un tiempo, tal vez sin retorno… no lo sé”, ha explicado a sus fans. No obstante, la modelo seguirá vinculada al mundo de la moda con otros proyectos empresariales pero sin estar directamente expuesta al público como antes.

Además, Sanz publicó una historia en en la que recogió algunos de los mensajes de apoyo y cariño que ha recibido: ”Deseo que consigas todo eso que te propones”, ”No te deseo suerte porque con lo trabajadora y mujer luchadora que eres conseguirás grandes cosas”, ”Que seas feliz”, ”Eres un gran ejemplo e inspiración”, etc.