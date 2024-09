Habitantes de La Isabelica en Valencia claman por suministro de agua por tuberías

Residentes de la urbanización La Isabelica, ubicada en la parroquia Rafael Urdaneta de Valencia, denunciaron que desde hace un mes se han agudizado las fallas en el suministro de agua por tuberías.

Por lapatilla.com

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Señalaron que al menos cuatro días a la semana no cuentan con el servicio, mientras que el resto de los días el suministro es deficiente.

“Martes y miércoles no tuvimos el suministro de agua y habitualmente todos los fines de semana no tenemos agua y no sé de verdad qué está pasando (…) Espero que puedan resolver esto porque ya no es un día, ya no es una sola vez a la semana, ya no es un solo fin de semana al mes. Ahora son todos los fines de semana que no hay agua”, dijo una vecina del sector 10 de la urbanización.

Carmen Pérez, habitante de la comunidad, manifestó que las constantes fallas en el suministro de agua ocasionan dificultades para cumplir con los quehaceres diarios.

Agregó que las personas más vulnerables son los adultos de la tercera edad y los niños que necesitan abundante agua para el aseo personal durante el día.

“Tenemos un mes sin agua, llega muy poquita y no sube a los tanques y no funcionan las bombas. Esto acarrea que no tenemos cómo lavar, cómo bañarnos, tenemos que estar comprando agua potable y eso es un gasto que uno no puede costear”, expresó Pérez.

Por su parte, Williams Martínez, dirigente vecinal y director del Movimiento Social Alianza K. Carabobo, destacó que los habitantes de La Isabelica no solo enfrentan la intermitencia del servicio, sino que aseguró que el agua que sale por las tuberías no está en óptimas condiciones. “El suministro y la calidad del agua potable por tubería no es la más óptima para el consumo humano”, afirmó.

Los vecinos hicieron un llamado a Hidrocentro y a las autoridades gubernamentales regionales y municipales para que trabajen en conjunto, con el objetivo de solucionar la problemática que afecta a más de 90.000 personas que habitan en La Isabelica.