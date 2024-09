The Last of Us presentó el primer teaser de la segunda temporada y generó sorpresa entre los fanáticos de la serie (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En los últimos días, la aclamada serie The Last of Us, basada en la franquicia de videojuegos, lanzó un teaser de lo que será la segunda temporada, en el marco de la celebración anual del Día de The Last of Us, que se lleva a cabo cada 26 de septiembre. Con las primeras imágenes de la segunda temporada, miles de fanáticos se entusiasmaron con la historia que protagonizan Joel y Ellie.

Por: La Nación

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

El 26 de septiembre es clave en esta historia apocalíptica, ya que es el día en el que el virus cordyceps catapultó al mundo a una nueva manera de vivir, muy distinto de la realidad que conocemos. Esa fecha es conocida como el “Día del Brote” y, este año, se decidió compartir un adelanto de lo que afrontará Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en los próximos capítulos a través de la pantalla de Max.

“Bueno, ¿quieres empezar?”, le pregunta una mujer a Joel con un cronómetro en la mano, como si se tratara de una terapeuta. Luego, continuó: “Vamos a probar algo diferente. No puedes sanar si no tienes el valor de decirlo en voz alta. Di lo que tienes miedo de decir. Dilo en voz alta, sea lo que sea, no importa cuán malo sea, ¿qué hiciste?”. A lo largo de sus palabras se ven escenas de Joel y Ellie interactuando con nuevos personajes, pero con el mismo problema de la primera temporada: los infectados. Al final del teaser, la atención vuelve a Joel, quien derrama una lágrima en frente de esta señora.

Sin embargo, en Instagram se mostró otro fragmento final del teaser, en el que ella le pregunta qué le hizo Ellie y Joel le respondió: “La salvé”. Pero un fragmento vuelve a la tierna conexión entre el personaje de Pedro Pascal y el de Bella Ramsey, mientras la niña aprende a tocar la guitarra, él la mira como si se tratara de su hija. Al parecer, este instrumento será un objeto importante en la relación entre los protagonistas.

Puedes leer la nota completa en La Nación