Johnny Depp encarnó a Jack Sparrow para sorprender a niños de un hospital oncológico en España

El actor Johnny Depp (Kentucky, Estados Unidos, 61 años) ha vuelto a enfundarse su famoso traje pirata de Jack Sparrow. Y lo ha hecho por una buena causa. El intérprete se ha metido en la piel de su personaje en Piratas del Caribe para sorprender este jueves a los niños ingresados en el Hospital Universitario Donostia de San Sebastián, aprovechando su estancia en la ciudad vasca con motivo de la 72ª edición del Festival de Cine de San Sebastián.

Por El País

Depp, que recogió el premio honorífico del certamen en 2021, ha vuelto esta vez para presentar Modi – Three Days on the Wings of Madness, una película dirigida por él en la que narra un torbellino de 72 horas en la vida del artista bohemio Amedeo Modigliani (1884-1920). Aun así, lo que más está dando que hablar es su visita a las plantas de pediatría y oncología del centro sanitario público donostiarra para charlar, reír y jugar con los niños hospitalizados, según ha informado el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) en un comunicado: “Han compartido risas y anécdotas”.

?JOHNNY DEPP EN OSAKIDETZA ???? El capitán Jack Sparrow, encarnado por el actor Johnny Depp, ha visitado esta tarde a los niños y las niñas ingresadas en el @DonostiakoOsp ? https://t.co/tJH6xAEhd1 pic.twitter.com/zmZYDeKadL — Osakidetza (@osakidetzaEJGV) September 26, 2024

Lo ha hecho como el capitán Jack Sparrow, el mordaz protagonista de la taquillera saga de Piratas del Caribe, “su personaje más querido por los niños y niñas”, dice la nota, y sin salirse del papel ha departido con los niños y sus familias, con las que se ha fotografiado, para ayudarles a “olvidar por unos minutos las dificultades que están atravesando en estos momentos”. Su presencia en el hospital “ha alegrado a los pacientes, familias y al personal sanitario” que trabajaba en el centro donostiarra en este turno, ha explicado Osakidetza.