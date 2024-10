La advertencia del “Bocha” Batista antes del partido contra la Albiceleste

Posteado en: Actualidad, Deportes

La selección argentina visitará a Venezuela este jueves a las 5 de la tarde, por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas. Este será, sin dudas, un partido especial para Fernando Batista, entrenador argentino de la Vinotinto que se enfrentará a sus compatriotas, a jugadores que dirigió en juveniles y a su ahijado, Alexis Mac Allister. A pesar de eso, el ‘Bocha’ advirtió: “Soy el primero que quiere ganarlo”.

Por: TN

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

“Lo que tiene uno en la cabeza es hacer un gran partido y ganarlo, soy el primero que quiere ganarlo. No significa que que después que termina el partido mi pasaporte va a seguir siendo argentino, pero hoy quiero que gane Venezuela y vamos a preparar el partido para que las cosas salgan de la mejor manera posible”, advirtió Batista en charla con Teledeportes.

En ese sentido, el DT que dirigió al seleccionado juvenil albiceleste entre 2018 y 2021 aseguró que su equipo no se achicará ante el bicampeón de América: “Tenemos lo nuestro y tengo confianza en los muchachos y ganar en casa, que es donde estamos fuertes”.

Por su parte, el técnico de 54 años reveló que intentará “hacerle jugar un partido muy incómodo” a la Selección argentina y puntualizó en Lionel Messi: “Lógicamente desde la estrategia son jugadores a los que no les podés dar la ventaja. No solo pensar en Messi, si no que Messi a través de su juego genera cosas entonces tenés que estar atento no solo a una situación individual de él en un marcaje cerca o doblarle la marca, si no también a un posible compañero que pueda ser el receptor de ese pase filtrado que lógicamente esos genios te lo te lo hacen y y te ganan un partido”.

Puedes leer la nota completa en TN