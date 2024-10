La historia detrás de la canción más famosa de One Direction

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El 11 de septiembre de 2011, One Direction lanzó una canción que cambiaría para siempre el rumbo de sus carreras: What Makes You Beautiful (WMYB). Este sencillo debut, lanzado justo un año después de su participación en The X Factor, donde obtuvieron el tercer puesto, les abrió las puertas al estrellato mundial. Conformada por Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik, la banda no ganó el concurso, pero el productor Simon Cowell los reunió y apostó por su éxito como grupo. Un acierto que los convertiría en la boy band más influyente de la década.

Composición y producción

La creación de What Makes You Beautiful estuvo a cargo de los reconocidos compositores Carl Falk, Rami Yacoub y Savan Kotecha, quienes ya habían trabajado con grandes estrellas del pop como Ariana Grande, Demi Lovato y Britney Spears. Kotecha, en particular, reveló en una entrevista que la inspiración para la letra nació de una conversación con su esposa, Anna Gustavsson. En un momento en que ella se sentía insegura sobre su apariencia, él le recordó lo hermosa que era, lo que lo llevó a escribir la frase que se convirtió en el núcleo de la canción: “You don’t know you’re beautiful” (No sabes lo hermosa que eres).

Aunque Kotecha ya tenía la melodía en mente desde hace tiempo, fue esa interacción la chispa que encendió la idea final de la canción. Kotecha llevó la idea al estudio, donde junto a Carl Falk y Rami Yacoub, trabajaron durante varias semanas hasta completar el sencillo. Esta colaboración resultó en una de las canciones más icónicas de la década de 2010.

Impacto del sencillo

El impacto de What Makes You Beautiful fue inmediato. La canción alcanzó el puesto número uno en varios países, incluido el Reino Unido, y no solo fue un éxito en las listas, sino que también recibió múltiples premios. Entre ellos, se destacó en los Brit Awards de 2012 como Mejor single británico. El éxito no terminó allí: también ganó dos premios en los MTV Video Music Awards por Mejor Video Pop y el Video más compartido. Este sencillo fue más que una carta de presentación: fue el comienzo de una serie de éxitos globales para la banda.

Videoclip de What Makes You Beautiful

El videoclip de What Makes You Beautiful, dirigido por John Urbano, fue filmado en una de las emblemáticas playas de Malibú, California. Durante dos días, en julio de 2011, los cinco miembros de One Direction grabaron escenas que mostraban una jornada relajada en la playa, un escenario perfecto para la energía juvenil y fresca de la banda.

El video comienza con los chicos llegando en una caravana naranja, para luego pasar el día jugando en la arena, mojándose los pies y dedicando su tiempo a convencer a la audiencia, principalmente sus fans, de que “son hermosas tal como son”. Uno de los momentos más memorables es cuando Harry Styles canta directamente a la modelo Madison McMillin, reflejando el tema de la canción: la belleza natural y la aceptación de uno mismo.

