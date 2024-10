Escuela Las Amazonas, en Puerto Ordaz, sobrevive entre la desidia y la falta de atención gubernamental

La situación no es nueva, tampoco es la primera vez que los padres y representantes de la Escuela Básica Las Amazonas en Puerto Ordaz, al sur del país, denuncian las condiciones de la escuela que alberga a 800 estudiantes de primaria.

Por: Pableysa Ostos | Corresponsalía lapatilla.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Sus aportes no son suficientes para todas las reparaciones que requiere la institución. Es por ello que una vez más alzaron su voz para pedir ayuda gubernamental, “que se aboquen a la escuela porque se está cayendo a pedazos”.

Aunque la directiva del plantel ha querido negar e impedir el acceso de la prensa a las instalaciones, los representantes se las han ingeniado para mostrar la triste realidad que viven sus hijos a diario.

Sofía Medina, representante de la escuela, describió que la mayoría de los salones no cuentan con vidrios en las ventanas. “La parte de arriba generalmente es abierta y por ahí pasan las palomas, donde defecan los salones, sin contar que los materiales de limpieza siempre los ponemos todos los años los representantes con las maestras”.

“Tratamos de poner cortinas, estábamos pensando cómo evitar eso, pero poner mallas es costoso, todavía no sabemos si va a haber una reestructuración”, añadió.

Pero esa es tan solo una de los tantos asuntos que deben solucionar. “Los baños casi todos están malos, no llega el agua directamente por la tubería, las puertas no sirven, unos no tienen puertas, la poceta con lo mínimo para utilizarse”.

“En los salones las pizarras siguen siendo de tiza, alguno que otro cuenta con una pizarra acrílica, pero muy pocos; las puertas de los salones no tienen seguro, la mayoría de las maestras usan candados, porque la delincuencia ha hecho que rompan eso. Los niños no tienen un área para hacer deporte, nada más se cuenta con un área central, donde los niños pueden reunirse en las actividades”, detallaron.

Sin electricidad

Las aulas tampoco cuentan con energía eléctrica y los ventiladores hace mucho no funcionan. “Son calurosas la mayor parte del día, y nosotros procuramos cerrarla o ponerles ventiladores para que los niños no estén pasando tanto calor”.

Otra representante expresó que “la escuela no tiene alumbrado, lo cual es preocupante porque en la noche usted pasa y está totalmente en oscuridad. Como representante hacemos un llamado directamente a los entes que competen a este tipo de problemas, que se aboquen y que puedan solucionar esta situación, porque en vista de que la escuela es un centro de votación, la escuela la utilizan para hacer reuniones políticas. Entonces, ¿cómo es posible que la escuela no la van a tomar en cuenta?”.

La comida, otro calvario

“Hay días que no dan comida y a veces esos días que no dan comida, salen más temprano, y generalmente dan comida, pero sin proteína y muy pocas veces este año, porque acaba de empezar la escuela. Desde que empezó en año escolar no han dado ningún tipo de proteína. Dieron como una vez o dos veces chicha, arroz con leche, espagueti solo con una salsa como auyama”.

Por ejemplo, este miércoles 23 de octubre hicieron una sopa de lentejas con papitas y zanahoria, sin proteínas.

“Esa escuela desde hace muchísimos años no cuenta con un filtro o un bebedero de agua para los niños, ellos tienen que llevar todos los días su hidratación y las maestras por lo menos con todo lo que hacen ellas prestan el apoyo asistiendo, pero la mayoría del tiempo quienes mantenemos esa escuela somos nosotros, los representantes, con lo más mínimo: desde materiales de limpieza hasta productos de limpieza, todo ese tipo de cosas”.

“Hay una parte de la estructura de la escuela, el área de los salones que está cuarteada, o sea, como que se estuviera casi por derrumbarse, como si se hubiera hundido en la tierra. Creo que hay dos partes: una que vi que está enfrente del salón de mi hijo, pero tengo que ver cuál es la otra parte que parece que hubiera habido un terremoto”, sostuvo la representante.

Colegios en mal estado

La secretaria general del Colegio de Profesores y presidenta de la Comisión de Educación del municipio Caroní, Aida González, afirma que han conseguido que casi el 80 % de las instituciones están en las peores condiciones, pero “los docentes, los pocos que hay, están asistiendo, los niños también están asistiendo, pero con muchas dificultades”.

“En muchas de las instituciones del municipio y del estado, los representantes se preguntan por qué a esta fecha nunca les solucionaron el problema de pupitres, el problema de agua, el problema del techo, que eso abarca lo que es todo el tema de infraestructuras, que están totalmente dañadas. y eso lo hemos visto en visitas que hemos ido a las instituciones y donde, por supuesto, los representantes constantemente están haciendo ese reclamo”, señaló González.

Mientras que Leomiris Cabello, representante del colegio Las Amazonas, sumó que han denunciado ante todas las instancias la situación y que para ellos esto no es un secreto.

El 30 de septiembre, Emilio Aguilar, Autoridad Única de Educación en el estado de Bolívar, advirtió que no todas las escuelas están aptas para el regreso a clases, pero que el 90 % están en condiciones de recibir a los estudiantes.

Aguilar sumó que “estamos en proceso. Yo decía que desde el día que nos dieron la instrucción de empezar a reparar las escuelas, nos montamos en lo que fue la recuperación de las escuelas. Nunca nos fuimos de vacaciones. Tenemos más de 300 escuelas recuperadas y tenemos 48 en todo el estado de Bolívar que están en ese proceso de reparación integral, que no es pintar una pared, que no es cambiar un techo, es la reparación integral. Y así como esas 48 están en el proceso en este momento, todas las que hagan falta reparar”, señaló el funcionario. Entre esas 48 no está la escuela Las Amazonas.