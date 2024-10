¿Prometido de Daniella Navarro le impedirá trabajar en la televisión?

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Daniella Navarro ha estado en el centro de la atención tras su reciente compromiso con Jorge Campillo, un empresario de origen colombiano que es mayor que ella dos décadas. La actriz ha expresado que su relación amorosa le brinda el respaldo necesario para no tener que trabajar por necesidad, lo que ha sido un tema de conversación en los medios.

Por El Diario NY

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

“Como me dijo él, algo que voy a hacer como me dijo él, además de disfrutar mi relación es hacerlo más por placer que por necesidad. Ya elijo mis proyectos. Sigo haciendo mis cosas porque me encanta, pero ya no digo a todo sí, sí, sí“, reveló a la revista People en Español.

En su decisión de rechazar la oferta para participar en “La Casa de los Famosos All-Stars”, la actriz venezolana destacó que su pareja apoya sus decisiones profesionales. A pesar del respaldo económico que recibe, muchos se preguntan si Campillo le permitirá seguir trabajando en la industria del entretenimiento, como grabar telenovelas o participar en otros proyectos televisivos: “No voy a estar, creo que mi prioridad es mi familia, mi hogar, mi hija, quiero seguir haciendo conducción en La Mesa caliente”.

Además, aprovechó para mencionar que esa parte de aceptación por parte de su pareja sentimental le fascina: “Eso es una de las cosas maravillosas que dijo mi marido. Pero no es mi sugar, no me tira una mensualidad de 20 mil dólares, no señores”.

Daniella ha querido aclarar estas inquietudes, afirmando que su compromiso con Campillo no interferirá en su carrera actoral. Según sus declaraciones, ella sigue dispuesta a seguir trabajando en proyectos que le apasionen, y cuenta con la comprensión y el apoyo de su pareja en el ámbito profesional. Esto indica que, a pesar de su nueva situación, Navarro está comprometida a mantener su carrera activa en el mundo del espectáculo.

Lea más en El Diario NY